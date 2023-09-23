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入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

1天超過2000人尋求庇護 德州市長崩潰：資源就這麼多

中央社／艾爾帕索23日綜合外電報導
艾爾帕索市長李瑟。（Getty Images）
艾爾帕索市長李瑟。（Getty Images）

德州艾爾帕索首長今天表示，墨西哥湧入的移民人數激增已把當地逼向「臨界點」，每天有逾2000人尋求庇護，他們收容所不堪負荷，資源也十分吃緊。

路透報導，艾爾帕索（El Paso）市長李瑟（Oscar Leeser）表示，「資源就只有這麼多，而現在更達臨界點」。

除了這波大多來自委內瑞拉的移民，還有更多人搭乘巴士或貨運火車，千里跋涉行經險途抵達墨西哥幾個最靠近美國的城鎮，諸如加州聖地牙哥（San Diego）和德州艾爾帕索和伊格帕斯（Eagle Pass）等。

近幾個月暴跌的移民人數最近數週又戲劇性暴增，讓民主黨籍的美國總統拜登於2024年大選之前再遇新一波政治攻擊。

李瑟在記者會中表示，艾爾帕索市府計劃開設新的收容所，並於今天開5輛巴士專門將移民送至紐約（New York）、伊利諾州芝加哥（Chicago）和科羅拉多州丹佛（Denver）。

開專車把移民轉送到紐約等被視為「自由派」城市的做法，德州和佛羅里達州這兩地的共和黨籍州長都做過，引發外界批評。然而，艾爾帕索市長李瑟本身是民主黨人士，而他今天表示，今天從艾爾帕索發車的巴士，移民都是自願上車，且都是前往他們自己選擇的城市。

李瑟表示，拜登是很好的夥伴，但美國整體移民系統殘破不堪。

他表示，許多來自委內瑞拉的移民沒有適當的交通工具前往心目中理想的目的地。他又說，艾爾帕索目前收容所僅能供400人遮風避雨，且他們還得顧及當地遊民。

不過6星期前，每天跨界來到艾爾帕索的人數約在350至400上下，但過去幾天已達2000甚至更多。李瑟表示，過去10天來，市府與美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）合作下共安置了6500人。

他說，入境來到艾爾帕索的人有約2/3為單身男性，約32%有家庭，僅2%為獨自行動的未成年人。

他說：「我認為，我們有個殘破的移民系統是值得注意的事，因為同樣的事一再上演。」

移民 德州 拜登

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