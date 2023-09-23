與庫克表面和好? 其實馬斯克為這件事砲火仍猛

蘋果執行長庫克（見圖）在12日現身蘋果新品發表會。路透

華爾街日報報導，蘋果執行長庫克 和特斯拉執行長馬斯克 之前針鋒相對的情勢降溫後，現在這個緊張關係又出現最新的轉折。

庫克在CBS新聞台受訪時被問說，為何蘋果持續在社群媒體X（昔稱推特）投放廣告，畢竟之前有美國猶太組織反誹謗聯盟（ADL）對該平台上的仇恨言論感到擔憂。

庫克說：「我們也在問自己這個問題。總之，我認為推特是重要的資產。我欣賞推特提供平台給網友交流意見的這個概念，就像市民大會，但也有我不欣賞的地方。」

馬斯克否認在X上宣傳反猶太主義並抨擊ADL。他去年11月底推文說，蘋果幾乎已停止在推特投放廣告，甚至蘋果揚言將推特從應用程式商店App Store下架，顯示推特和蘋果可能正醞釀一場戰爭。

當時馬斯克與蘋果宣戰後，隔周與庫克會面。馬斯克會後表示兩人相談甚歡，「消除有關推特可能從App Store下架的誤會」，庫克則表明「蘋果從未考慮這樣做 」，顯示兩大科技公司的戰火降溫。

不過，即使緊張氛圍緩和下來，馬斯克仍毫不留情抨擊蘋果事業。他上月推文說，這個科技巨頭透過App Store發揮的影響力，「必須強制從他們身上拿掉」。在9月上市的馬斯克個人傳記「馬斯克傳」中，他也表達了相同的看法。

蘋果透過App Store掌控全球逾10億iPhone用戶的存取權限，這對X來說極為重要，許多X用戶須到App Store下載X的應用程式，才能使用這個社群平台。X須遵守蘋果的規定，包括蘋果對App內銷售收入抽取多達30%的佣金。

不過，外界不禁要問：全球首富馬斯克與蘋果這家全球最有價值的公司，能維持多久的和平？

「馬斯克傳」作者艾薩克森（Walter Isaacson）在書中表示，馬斯克和庫克去年11月那場具有重大意義的會面，除了蘋果承諾繼續投放廣告外，並未帶給X太多好處。

馬斯克想要的更多。他抱怨蘋果利用App Store收取高達30%的對App內銷售收入，但這並未打動庫克，他早就聽慣了類似的怨言，但並未妥協。

根據「馬斯克傳」，庫克並未討論到馬斯克渴望的事。馬斯克原本期盼蘋果能授予存取App Store用戶數據的特殊權限，以便X更容易實現其雄心壯志。馬斯克在書中說：「這是我們未來必須要打的一場仗，或者至少這是我跟庫克必須進行的一場談話。」