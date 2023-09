佛州驚見4.3公尺巨鱷 嘴裡叼「人類屍體」嚇壞路人

佛羅里達州 22日驚現一隻長達14英尺(約4.3公尺)的短吻鱷,且嘴裡還叼著一具人類屍體,目擊者看到後趕緊通報警方。

紐約郵報報導,位於佛州 清水市(Clearwater)的小社區拉戈(Largo)22日出現一隻長達14英尺的短吻鱷,目擊者布拉德(JaMarcus Bullard)表示,當時他正準備出門面試 工作,結果走在路上就看見這條鱷魚,「我看得出來牠嘴裡有一具屍體,所以我就開始錄影,然後馬上報警。」

後來消防人員與警察合力將鱷魚從水中拉出來,當地居民表示有聽到槍響,猜想應該是將鱷魚擊斃,但警方未透露他們是否開槍。

根據網路上曝光的畫面顯示,鱷魚被拖上岸後,渾身是血地趴在人行道上,且旁邊還有一具人類屍體。

拉戈社區靠近知名的里奇克萊斯特公園( Ridgecrest Park),該公園有一座面積約2公頃的湖泊,裡面棲息大量鱷魚,但鮮少出現體型如此巨大的鱷魚。目前當局仍在確認牠口中的屍體身分與死亡原因。

BREAKING: Body spotted next to a massive alligator in Pinellas County, Florida; investigation underway



pic.twitter.com/J3qmlFYz1Q