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佛州驚見4.3公尺巨鱷 嘴裡叼「人類屍體」嚇壞路人

編譯徐榆涵／即時報導
佛羅里達州22日驚現一隻長達14英尺（約4.3公尺）的短吻鱷，且嘴裡還叼著一具人類屍體。圖為典型的美國短吻鱷。（Getty Image）
佛羅里達州22日驚現一隻長達14英尺（約4.3公尺）的短吻鱷，且嘴裡還叼著一具人類屍體。圖為典型的美國短吻鱷。（Getty Image）

佛羅里達州22日驚現一隻長達14英尺（約4.3公尺）的短吻鱷，且嘴裡還叼著一具人類屍體，目擊者看到後趕緊通報警方。

紐約郵報報導，位於佛州清水市（Clearwater）的小社區拉戈（Largo）22日出現一隻長達14英尺的短吻鱷，目擊者布拉德（JaMarcus Bullard）表示，當時他正準備出門面試工作，結果走在路上就看見這條鱷魚，「我看得出來牠嘴裡有一具屍體，所以我就開始錄影，然後馬上報警。」

後來消防人員與警察合力將鱷魚從水中拉出來，當地居民表示有聽到槍響，猜想應該是將鱷魚擊斃，但警方未透露他們是否開槍。

根據網路上曝光的畫面顯示，鱷魚被拖上岸後，渾身是血地趴在人行道上，且旁邊還有一具人類屍體。

拉戈社區靠近知名的里奇克萊斯特公園（ Ridgecrest Park），該公園有一座面積約2公頃的湖泊，裡面棲息大量鱷魚，但鮮少出現體型如此巨大的鱷魚。目前當局仍在確認牠口中的屍體身分與死亡原因。

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