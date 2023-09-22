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新州聯邦參議員梅南德茲涉貪 遭大陪審團起訴

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梅南德茲尋求參院任期四連霸 紐時：不受貪污起訴影響

記者顏伶如／即時報導
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)遭到聯邦大陪審團貪污起訴。(美聯社)
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)遭到聯邦大陪審團貪污起訴。(美聯社)

民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)遭到聯邦大陪審團貪污起訴，紐約時報22日報導，69歲的梅南德茲尋求在2024年大選爭取任期「四連霸」，並無跡象顯示起訴案會讓他打消參選計畫。前任助理形容，梅南德茲面臨壓力時表現最佳。

紐約時報報導，身為古巴移民後裔的梅南德茲堪稱政治倖存者(political survivor)，在新州聯合市(Union City)崛起，當地政治圈以殘酷、不留情面為特色。

梅南德茲與結婚三年的第二任妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)目前住在柏根郡(Bergen County)，娜汀‧梅南德茲同樣遭到貪污起訴。

前任助理形容，梅南德茲面臨壓力時表現最佳。梅南德茲從政生涯一路走來，歷經承受壓力的諸多考驗。

年輕時期的梅南德斯，身穿防彈背心前往聯邦法院作證，指控昔日政治啟蒙導師、當時的聯合市市長穆斯托(William V. Musto)。穆斯托涉嫌收受為學區興建學校的承包商數十萬元回扣，後來遭到定罪。

梅南德斯2006年出任新州聯邦參議員，但宣誓到任後不久，就因為出租給非營利組織的房租收入問題，遭到當時新州聯邦檢察官克利斯蒂(Chris Christie)調查。雖然調查行動最後不了了之，卻成為梅南德斯參議員任內的陰影。

2015年，梅南德茲涉嫌政治利益交換遭司法部起訴後，辭去參院外交委員會資深民主黨成員頭銜。2017年，經過9周審訊，由於陪審團員無法對貪污罪名達成共識，訴訟被法官裁定無效審判(mistrial)。

梅南德斯2018年尋求連任時，在黨內初選面對毫無知名度的麗莎‧麥克米克(Lisa McCormick)挑戰，競爭激烈。梅南德斯後來在初選勝出，大選當中也擊敗共和黨對手。

紐約時報報導，56歲的娜汀‧梅南德茲與梅南德斯認識後很快便宣布訂婚，一年之後在紐約皇后區舉辦小型婚禮。

根據梅南德斯2020年送交參議院的財務申報，娜汀‧梅南德茲持有金條累計價值25萬元。聯邦財務申報紀錄顯示，梅南德斯夫妻最近以40萬元將金條賣出，交易數量大約等同14磅黃金。

紐約時報 新州 參議員

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