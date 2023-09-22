拜登在西語黨團活動讚非裔黨團 福斯：兩天內三度出包

年過八十的美國總統拜登21日參加國會西語黨團的活動時，竟然在演講讚揚「國會非裔黨團」的功勞。福斯新聞指出，這是他在短短兩天內三度在公開場合出包。(Getty Images)

年過八十的拜登 總統短短兩天內就三度在公開場合出包，先是沒跟巴西 總統魯拉握手就走人，當晚則是只隔了幾分鐘就跟記者「幾乎逐字逐句」講了「同樣的故事」，隔天參加「國會西語黨團」的活動時，竟然讚揚起「國會非裔 黨團」的功勞。

福斯數位新聞報導，拜登21日在華府舉行的國會西語黨團（Congressional Hispanic Caucus）研究所第46屆年度晚會發表演講時口誤。當時，他正在祝賀獎項得主、格蘭德河谷天主教慈善組織總幹事皮曼特爾修女（Sister Norma Pimental），稱許她生活在基於馬太福音的教導，接著說他的父親曾經說「每個人都有權受到以尊嚴與尊重相待」，接著突然冒出了「國會非裔黨團（Congressional Black Caucus）體現了這一切價值觀」，而且還沒有停下來自我糾正。

此前新聞報導，拜登20日在紐約聯合國大會場邊會晤巴西總統魯拉與共同召開記者會，先在上台時就差點撞倒巴西國旗，當記者會結束之後，他朝著觀眾席微微揮手，行舉手禮後又豎起大拇指比讚，接著竟然直接轉身離開，沒有跟準備朝著他走過去的魯拉握手，頓時讓魯拉為之傻眼、更面露不悅。

福斯數位新聞在報導轉述，Politico記者勒米雷（Jonathan Lemire）寫道，拜登用兩場募款活動結束了一天行程，出席第一場募款活動時，他先吹噓了自己的經濟成績，然後反思了競選總統的決定，「他講了關於2017年夏洛特維爾事件的故事是他競選的原因，幾分鐘之後，他再次講了這個故事，幾乎逐字逐句」。