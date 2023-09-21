國會山莊廁所換尿布台 驚現「要麥卡錫下台」動議草案

國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo)

國會山莊一間廁所裡19日出現「神秘文件」，內容是一份要將眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy )拉下台的動議草案。

獨立記者拉斯洛(Matt Laslo)19日在X平台上傳照片，表示他在國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，發現一份由共和黨 籍佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)署名起草的動議，文件旁還放了一杯剩下一半的咖啡。

國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo) 國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo)

這份草案內容是「宣布眾院議長一職空缺」，上面還有擬定草稿的時間9月15日上午11時22分；即是麥卡錫在黨內右翼壓力下，宣布對拜登總統啟動彈劾調查的三天後。

蓋茨是前總統川普的擁護者，也是共和黨右翼自由黨團的核心成員之一；他一向與麥卡錫不對盤，在麥卡錫的議長選舉過程中多番投下反對票，日前還在眾院表示，若麥卡錫在預算案的處理無法令人滿意，他會提議罷免麥卡錫。

目前仍不清楚蓋茨的動議文件為何會在廁所出現，以及是誰留下的。

共和黨右翼成員目前仍在強力杯葛麥卡錫亟欲推進的預算法案。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點