我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只是伸手撿蘋果手錶…女子掉落戶外馬桶下水道被困

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

國會山莊廁所換尿布台 驚現「要麥卡錫下台」動議草案

世界新聞網王若馨／即時報導
國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo)
國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo)

國會山莊一間廁所裡19日出現「神秘文件」，內容是一份要將眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy )拉下台的動議草案。

獨立記者拉斯洛(Matt Laslo)19日在X平台上傳照片，表示他在國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，發現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)署名起草的動議，文件旁還放了一杯剩下一半的咖啡。

國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議...
國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo)
國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議...
國會山莊一間洗手間裡的換尿布台上，出現一份由共和黨籍佛州眾議員蓋茨署名起草的動議。(擷自X@@MattLaslo)

這份草案內容是「宣布眾院議長一職空缺」，上面還有擬定草稿的時間9月15日上午11時22分；即是麥卡錫在黨內右翼壓力下，宣布對拜登總統啟動彈劾調查的三天後。

蓋茨是前總統川普的擁護者，也是共和黨右翼自由黨團的核心成員之一；他一向與麥卡錫不對盤，在麥卡錫的議長選舉過程中多番投下反對票，日前還在眾院表示，若麥卡錫在預算案的處理無法令人滿意，他會提議罷免麥卡錫。

目前仍不清楚蓋茨的動議文件為何會在廁所出現，以及是誰留下的。

共和黨右翼成員目前仍在強力杯葛麥卡錫亟欲推進的預算法案。

▼政府月底真要關門？眾議長黨內逼宮

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

麥卡錫 眾院 共和黨

上一則

Uber Eats將推出AI助手 客製化推薦餐點和促銷優惠

下一則

茂宜島百年大榕樹火燒後長出新芽 民喜：是希望

延伸閱讀

杭特案聽證 加蘭德：我不是總統律師 也不是國會檢察官

杭特案聽證 加蘭德：我不是總統律師 也不是國會檢察官
澤倫斯基將訪華府 麥卡錫：我們花了錢 但勝利計畫在哪

澤倫斯基將訪華府 麥卡錫：我們花了錢 但勝利計畫在哪
政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」

政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」
麥卡錫對拜登彈劾調查荒謬

麥卡錫對拜登彈劾調查荒謬

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11

超人氣

更多 >
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清
26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見