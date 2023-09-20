北卡男跟著谷歌地圖開車…直衝「早已倒塌」大橋慘送命

美國北卡羅萊納州一名男子去年跟著谷歌地圖導航開車，結果直衝進一座已經倒塌的大橋，隨後不幸溺水身亡。（美聯社）

北卡羅萊納州一名男子去年跟著谷歌 地圖（Google Map）導航開車，結果直衝進一座已經倒塌的大橋，隨後不幸溺水身亡。近日他的家人起訴谷歌怠忽職守，稱谷歌早已知悉那座大橋倒塌，但卻一直沒有更新導航系統。

美聯社報導，根據19日向威克郡（Wake County）高等法院提起的訴訟，47歲醫療器材銷售員帕克森（Philip Paxson）2022年9月30日駕駛吉普車墜入希科里（Hickory）的雪溪（Snow Creek）後溺斃。

帕克森當天參加完大女兒的9歲生日派對，正準備開車回家，途經一個陌生的街區，結果谷歌地圖指示他穿過一座9年前已倒塌且尚未修復的大橋。

帕克森的妻子痛訴，「我的女兒問我，她們的爸爸是怎麼死的，為什麼會死，我都不知道該說些什麼。因為即使我是個成年人，也仍然無法理解，那些負責GPS導航更新和橋樑的人怎麼能如此罔顧人命」。

當地警方在翻覆和部分沉沒的吉普車中發現帕克森的屍體，並表示被沖毀的道路上沒有障礙物或警告標誌。訴訟稱，他開車衝出無人看管的邊線，墜落到水下約20英尺處。

北卡羅來納州 巡邏隊表示，這座大橋不是由地方或州官員負責維護，最初承包的建商已經解散。訴訟點名幾家私人物業管理公司，聲稱它們對這座橋和附近土地負責。

該訴訟指，在帕克森出意外前幾年，曾有多人向谷歌地圖地圖通報橋樑倒塌事件，並敦促公司更新路線資訊。

對此，谷歌發言人表示，對在帕克森一家深表同情，「我們的宗旨是在地圖中提供準確路線資訊，我們正在審查這起訴訟」。