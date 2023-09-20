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畢業薪資好…5大學最能提升低收入學生地位 4所在加州

編譯周芳苑／綜合20日電
華爾街日報本周公布的最新大學評比首次納入社會流動性排名，洛杉磯加州州立大學位居第一 。(美聯社)
華爾街日報本周公布的最新大學評比首次納入社會流動性排名，洛杉磯加州州立大學位居第一 。(美聯社)

華爾街日報本周公布與College Pulse進行的大學評比排名中，全美能夠最大程度提升低收入學生社會地位的前五所學校裡，四所位於加州。

調查顯示，「社會地位流動性」(social-mobility)排名名列前茅的大學低收入學生比例高，而且畢業和薪資指標上表現良好。

洛杉磯加州州立大學(California State University – Los Angeles)排名第一，其次依序是默賽德加州州立大學(Merced)、位於肯德基州的小型私校伯里亞學院(Berea College)，此外，加州弗雷斯諾太平洋大學(Fresno Pacific University)、北嶺加州州立大學(Northridge)也躋身前五名。

社會流動排名進一步將每所大學獲得聯邦「裴爾助學金」(Pell Grants)的學生比例納入大學評分考量，獎勵大量招收低收入學生的學校。這麼一來，大學排名不僅衡量各校學生畢業後的薪資表現，同時評估哪些學校適合不同社會經濟背景的學生。

這是華爾街日報與研究夥伴 Statista 合作，首次對大學的社會流動性進行排名。

加州州立大學體系約46萬名大學生中的三分之一是家族第一人進大學，過半學生來自代表性不足的社區，約一半學生獲得裴爾助學金。

社會流動性名列前茅的學校中，「加州州立大學」和「加州大學」(University of California)都接受政府資助，伯里亞大學、弗雷斯諾太平洋大學、拉文大學(University of La Verne)和阿爾比恩學院(Albion College)是少數私校。

伯里亞大學學生不必付學費，該校 2020-21學年的學雜費淨價(net price) 3442元，是入榜學校第三低。

肯德基家庭收入中間值是全美最低的其中一州，該州的伯里亞大學幾乎所有國內學生都領取裴爾助學金；學校還幫助學生到外州參加工作面試，並為參加無薪實習的學生資助旅費生活費。

伯里亞還與梅西百貨(Macy's)合作推行「成功著裝」(Dress for Success)計畫，為每位學生提供400元購買正式職場服裝。

華爾街日報本周公布的最新大學評比首次納入社會流動性排名，洛杉磯加州州立大學位居第...
華爾街日報本周公布的最新大學評比首次納入社會流動性排名，洛杉磯加州州立大學位居第一。圖為該校學生會大樓。(美聯社)

加州大學 低收入 華爾街

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