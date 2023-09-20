我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

一洲焦點／拷問司法部長、眾議長黨內逼宮、秦剛被調查

颶風與海平面上升風險變高 東岸房屋保險費將變貴

記者顏伶如／即時報導
某些大型保險公司開始退出加州、佛州、路州等地房屋保險市場，或者不再接受新案申請，因為氣候變遷讓具有龐大殺傷力的野火、颶風出現機率增加。(Getty Images)
某些大型保險公司開始退出加州、佛州、路州等地房屋保險市場，或者不再接受新案申請，因為氣候變遷讓具有龐大殺傷力的野火、颶風出現機率增加。(Getty Images)

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)公布分析報告指出，氣候變遷持續惡化，未來幾年數百萬戶美國屋主不但將面臨房屋保險費用增加的負擔，能夠挑選的保險方案則將減少；除了加州、佛羅里達州、路易西安納州、德州房屋保險因為野火或洪災已經漲價，東岸城市由於颶風、海平面上升風險提高，房屋保險費用也將走高。

過去幾年當中，某些大型保險公司開始退出加州、佛州、路州等地房屋保險市場，或者不再接受新案申請，因為氣候變遷讓具有龐大殺傷力的野火、颶風出現機率增加。報告指出，氣候變遷風險相對較低的區域，房屋保險保費在過去這段時間裡同樣變貴。

「第一街基金會」氣候變遷影響部門負責人波特(Jeremy Porter)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，保險業如今剛開始把氣候變遷的成本考量納入保費計畫，至於房屋保費調整將對房地產市場造成如何影響，現在還在初期階段。他說，保險公司會持續把氣候變遷帶來的破壞增加列入考慮。

報告指出，私人保險公司退出高風險市場，或者只提供非常有限的服務，對於消費者來說，能夠挑選的房屋保險選項因此變少。

「第一街基金會」統計顯示，將近700萬棟房屋房屋保險費用調漲或被保險公司退保，這些房屋大多座落於容易發生野火、洪災的地區，包括加州、佛州、路州、德州。

前任加州保險廳長瓊斯(David Jones)指出，氣候變遷風險增加逐漸變成遍及全國的問題，佛蒙特州今夏就出現嚴重洪災，肯塔基州、西維吉尼亞州則因暴雨而釀成災情。

報告指出，邁阿密、傑克遜維爾(Jacksonville)、紐奧良等城市，保險公司已經陸續退出；東岸城市由於颶風、海平面上升風險提高，房屋保險費用將會走高，包括新澤西州大西洋城(Atlantic City)、維吉尼亞州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)與諾福克(Norfolk)、北卡羅來納州州威明頓(Wilmington)、南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)、喬治亞州沙瓦納(Savannah)。

保險 氣候變遷 西維吉尼亞州

上一則

新墨西哥州州長葛里申訪台 蔡英文明接見

下一則

中國間諜扮觀光客刺探 眾院促安全單位提供資料 也要向中國討說法

延伸閱讀

加州200億赤字 亞裔平權預算恐喊停

加州200億赤字 亞裔平權預算恐喊停
業者拒火災保險賠償 加州議會未取得平衡

業者拒火災保險賠償 加州議會未取得平衡
颶風李伊登陸加拿大 緬因州1騎士被樹壓死

颶風李伊登陸加拿大 緬因州1騎士被樹壓死
颶風李伊朝美東北加拿大沿岸逼近 恐帶來豪雨暴潮

颶風李伊朝美東北加拿大沿岸逼近 恐帶來豪雨暴潮

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45

超人氣

更多 >
「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一
芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺