颶風與海平面上升風險變高 東岸房屋保險費將變貴

某些大型保險公司開始退出加州、佛州、路州等地房屋保險市場，或者不再接受新案申請，因為氣候變遷讓具有龐大殺傷力的野火、颶風出現機率增加。(Getty Images)

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)公布分析報告指出，氣候變遷 持續惡化，未來幾年數百萬戶美國屋主不但將面臨房屋保險 費用增加的負擔，能夠挑選的保險方案則將減少；除了加州、佛羅里達州、路易西安納州、德州房屋保險因為野火或洪災已經漲價，東岸城市由於颶風、海平面上升風險提高，房屋保險費用也將走高。

過去幾年當中，某些大型保險公司開始退出加州、佛州、路州等地房屋保險市場，或者不再接受新案申請，因為氣候變遷讓具有龐大殺傷力的野火、颶風出現機率增加。報告指出，氣候變遷風險相對較低的區域，房屋保險保費在過去這段時間裡同樣變貴。

「第一街基金會」氣候變遷影響部門負責人波特(Jeremy Porter)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，保險業如今剛開始把氣候變遷的成本考量納入保費計畫，至於房屋保費調整將對房地產市場造成如何影響，現在還在初期階段。他說，保險公司會持續把氣候變遷帶來的破壞增加列入考慮。

報告指出，私人保險公司退出高風險市場，或者只提供非常有限的服務，對於消費者來說，能夠挑選的房屋保險選項因此變少。

「第一街基金會」統計顯示，將近700萬棟房屋房屋保險費用調漲或被保險公司退保，這些房屋大多座落於容易發生野火、洪災的地區，包括加州、佛州、路州、德州。

前任加州保險廳長瓊斯(David Jones)指出，氣候變遷風險增加逐漸變成遍及全國的問題，佛蒙特州今夏就出現嚴重洪災，肯塔基州、西維吉尼亞州 則因暴雨而釀成災情。

報告指出，邁阿密、傑克遜維爾(Jacksonville)、紐奧良等城市，保險公司已經陸續退出；東岸城市由於颶風、海平面上升風險提高，房屋保險費用將會走高，包括新澤西州大西洋城(Atlantic City)、維吉尼亞州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)與諾福克(Norfolk)、北卡羅來納州州威明頓(Wilmington)、南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)、喬治亞州沙瓦納(Savannah)。