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憂補貼流向 美議員要求特斯拉說明和中國電池商關係

中央社華盛頓19日綜合外電報導
共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）要求特斯拉詳細說明與中國電池製造商寧德時代的關係。（美聯社）
共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）要求特斯拉詳細說明與中國電池製造商寧德時代的關係。（美聯社）

由於擔心美國電動車補貼不當流向外國實體，共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）今天要求特斯拉詳細說明與中國電池製造商寧德時代的關係。

路透社報導，眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）主席史密斯致函特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），詢問這家電動車製造商是否已與寧德時代簽訂合約，或正在考慮簽訂合約。

史密斯表示，眾議院歲計委員會擔心寧德時代「可能正試圖就其他協議進行談判，例如與福特汽車（Ford）的協議」。路透社先前曾報導，特斯拉是寧德時代最大的客戶。

美國國會共和黨人持續調查福特投資35億美元，在密西根州興建一座電池廠的計畫。該廠採用全球最大電池製造商寧德時代的技術。

美國國會2022年通過規模4300億美元的「降低通膨法」 （IRA），規定如果任何電池零組件是由「有疑慮的外國實體」（foreign entity of concern）製造或組裝，未來這輛電動車將不能獲得稅賦抵免。

這項關於有疑慮外國實體的規定，目的在讓美國擺脫中國供應鏈，將於2024年對電池成品生效，接著在2025年對用於生產電池的關鍵礦物生效。問題是怎樣才算是「有疑慮的外國實體」，迄今還沒有任何外國電池供應商被貼上這樣的標籤。

史密斯詢問馬斯克，除了提高北美製造之外，他的公司是否「採取任何行動，增加符合資格獲得環保汽車補助的車輛數量」。

史密斯昨天也致函日產（Nissan）詢問日產的電池供應商詳細資料，以及其美國製造計畫是否「包括生產電動車電池或電池零組件」。

特斯拉、寧德時代和日產未立即回應置評請求。

特斯拉 電動車 眾議院

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