眾院歲出入委員會主席去函特斯拉 要求說明與寧德時代關係

一輛特斯拉電動車正在超級充電站中充電。（路透）

共和黨籍的聯邦眾院 歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）致函特斯拉 執行長馬斯克，詢問特斯拉是否與中國的電池大廠寧德時代簽訂了合約或正在考慮簽訂合約。 史密斯希望特斯拉詳細說明與寧德時代之間的關係，因為有人擔心美國的電動汽車補助金，可能不正當地流向外國實體。

史密斯表示，眾院歲出入委員會擔心寧德時代「可能正在試圖談判其他協議，例如與福特汽車的協議」。路透此前報導，特斯拉是寧德時代的最大客戶。

國會共和黨人一直在調查福特計畫投資35億美元在密西根州建造一家電池廠的投資案，該廠將使用寧德時代的技術。

國會去年通過了規模4300億美元的通膨削減法（IRA），規定若電動車內的任何電池組件是由「外國相關實體 」生產或組裝，這輛電動汽車就不能獲得稅負抵免。

路透指出，IRA特別限制「外國相關實體」不能適用抵稅優惠的規則，是要擺脫中國供應鏈。相關法規將在2024年對電池零組件生效，並在2025年對適用的關鍵礦物生效。然而，究竟如何認定「受關注的外國實體」，其實還不明確。到目前為止，也還沒有一家外國電池供應商被貼上這個標籤。

史密斯19日也寫信給日產汽車，詢問日產的電池供應商詳細資料，以及其美國製造計畫，是否包括生產電動汽車的電池或電池零組件。特斯拉、寧德時代和日產都未立即回應路透記者的置評請求。

史密斯致函美國財政部 長葉倫，敦促葉倫應立即發布指引，「以盡可能全面的方式，申明用納稅人資金的補貼，不能透過任何可能的結構機制，流向有關外國實體」。

史密斯今年7月也已與同黨的「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher），聯名發函要求福特回答有關與寧德時代合作的問題。

福特19日表示，對於「美國納稅人的錢應該支持美國製造商，而不是外國實體」，舉雙手贊成，並強調規畫中的電池廠「完全由福特擁有和控制，這是一家自豪的美國公司」。福特正在等待美國財政部的指引，以確保此合作不違反IRA。對於美國眾院委員會調查與福特的合作關係，寧德時代回應，「與福特的合作項目正常推進」。

財政部則重申，通膨削減法案旨在「鼓勵在美國投資，建立安全的供應鏈，而不是外包給中國等地」，財政部「將繼續評估和應對與國際和國內供應鏈相關的任何國家安全問題」。