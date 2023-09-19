賓大朱恩治療2萬多血癌病患 成功率達9成…分享300萬獎金

賓州大學癌症科學家朱恩因致力研發CAR-T基因工程治癌技術，獲頒「突破獎」。(取材自臉書)

賓州 大學癌症 科學家朱恩(Carl June)因在治療癌症方面取得突破，利用病人自身免疫系統來對付癌症，將與另外一位同在治癌方面取得突破的研究人員薩德蘭(Michel Sadelain)分享300萬元「突破獎」(Breakthrough Prize) 。

「突破獎」是由科技行業巨頭贊助的年度獎項，以表彰在科學、醫療、數學等方面取得突破的科研人員，每項獎金300萬元，今年得獎人名單日前公布後，預定明年4月13日在洛杉磯舉行頒獎典禮。

朱恩13年前在賓州大學首創稱為CAR-T的基因工程治癌技術，這種技術現已治療2萬多名白血病及其他致命血癌患者，成功率在50%至90%之間。

另一位分享獎金的薩德蘭是差不多同一時候，在紐約史隆-凱特 琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)研發類似的技術。

20世紀90年代中期，朱恩、薩德蘭等少數科學家，研究增強癌症患者免疫系統內T細胞(即CAR-T中的T)的抗癌能力。其原理是將患者血液的T細胞取出，基因改造後製成自己的抗癌藥物重新注入體內。

朱恩的實驗室開發出的治療方法，後來成為諾華藥廠(Novartis)生產出來的白血病藥物Kymriah，2017年獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，之後還有五種CAR-T藥物上市。

在公布得獎名單後，朱恩說很感謝這個獎項，但最有價值的是能夠看到它走向全球，看到這麼多人受益。

朱恩1999年來到賓大，現在還在研究改造T細胞以對抗其他類型癌症，除此之外，他還在研究這個改造細胞的概念，是否可以對抗非癌症疾病，包括心力衰竭、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病。

為了應對這些挑戰，他正在嘗試將CAR-T方法與賓大另一項熱門技術信使(RNAmRNA)結合起來，信使RNA正是輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)新冠疫苗的基礎。