我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房屋平均銷量大降32% 創歷史新低

告贏哈佛、北卡大 「學生公平入學」再告西點軍校

挖到寶…二手店4美元淘到懷斯畫作 19.1萬拍賣成交

記者胡玉立／即時報導
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

在二手店淘寶，原來並非「癡人說夢」。新罕布夏州曼徹斯特一名婦女2017年從當地一家堆滿雜物的Savers舊貨店裡，買回一幅標價4元的連框畫作。這幅畫後來被證實是20世紀美國最傑出插畫家之一、懷斯(Newell Convers Wyeth) 所繪的正宗油畫；19日的一場拍賣會上，該畫作最終以19萬1000元售出。

邦瀚斯斯金納(Bonhams Skinner)拍賣行表示，這幅25吋長、17吋寬的油畫，是出版商利特爾布朗公司(Little, Brown and Co)1930年代晚期邀請懷斯為作家海倫‧傑克森(Helen Hunt Jackson)1939年小說《拉蒙娜》(Ramon)繪製的四幅插圖之一；該幅流落到二手店的插圖也被稱為「拉蒙娜」，描繪出年輕女子和養母之間的緊張關係。懷斯以生動色彩再現《金銀島》（Treasure Island）、《羅賓漢》（Robin Hood）和《魯賓遜漂流記》（Robinson Crusoe）等經典故事聞名，這幅畫同樣巧妙運用了色彩和光影。

紐約時報採訪「挖到寶」的婦人，對方要求匿名並回憶了整起事件經過說，2017年她在Savers看到這幅畫，隨手放入購物車帶回家。她曾把畫掛在臥室，後來扔進壁櫥；今年5月注意到畫的背面有簽名標誌，決定上臉書（Facebook）貼圖詢問它有無價值。

該貼文被藝術品收藏家蘿倫‧路易斯(Lauren Lewis)看到後，伸出援手。買主夫婦用毯子包住畫，開車去巴士站與路易斯會面。路易斯拿著放大鏡，興奮不已地證實它是懷斯真品畫作，並驚訝地表示：「這一切的發生，偶然得很可愛」。

談到「有眼不識泰山」，Savers經理埃德森 (Shaun Edson) 表示，「我們不是繪畫鑑賞家，只能盡最大努力評估所有捐贈並做出適當估價。」但他補充道：「2017年我不在公司；顯然我們錯失了良機。」

拍賣 新罕布夏州 紐約時報

上一則

球賽結束樂隊還在演 阿州高中指揮老師遭警電擊

下一則

俄州華男遭餐館解雇開槍報復 案發時屋內多人包括4歲童

延伸閱讀

德國12歲少女被2名女同學施暴殺害 兇手太年幼不罰結案

德國12歲少女被2名女同學施暴殺害 兇手太年幼不罰結案
解放軍分析師路易斯：中國內部壓力不會轉為侵台

解放軍分析師路易斯：中國內部壓力不會轉為侵台
場邊人語／轉戰雙城 守護不成

場邊人語／轉戰雙城 守護不成
「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06

超人氣

更多 >
有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容