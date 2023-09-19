挖到寶…二手店4美元淘到懷斯畫作 19.1萬拍賣成交

知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

在二手店淘寶，原來並非「癡人說夢」。新罕布夏州 曼徹斯特一名婦女2017年從當地一家堆滿雜物的Savers舊貨店裡，買回一幅標價4元的連框畫作。這幅畫後來被證實是20世紀美國最傑出插畫家之一、懷斯(Newell Convers Wyeth) 所繪的正宗油畫；19日的一場拍賣 會上，該畫作最終以19萬1000元售出。

邦瀚斯斯金納(Bonhams Skinner)拍賣行表示，這幅25吋長、17吋寬的油畫，是出版商利特爾布朗公司(Little, Brown and Co)1930年代晚期邀請懷斯為作家海倫‧傑克森(Helen Hunt Jackson)1939年小說《拉蒙娜》(Ramon)繪製的四幅插圖之一；該幅流落到二手店的插圖也被稱為「拉蒙娜」，描繪出年輕女子和養母之間的緊張關係。懷斯以生動色彩再現《金銀島》（Treasure Island）、《羅賓漢》（Robin Hood）和《魯賓遜漂流記》（Robinson Crusoe）等經典故事聞名，這幅畫同樣巧妙運用了色彩和光影。

紐約時報 採訪「挖到寶」的婦人，對方要求匿名並回憶了整起事件經過說，2017年她在Savers看到這幅畫，隨手放入購物車帶回家。她曾把畫掛在臥室，後來扔進壁櫥；今年5月注意到畫的背面有簽名標誌，決定上臉書（Facebook）貼圖詢問它有無價值。

該貼文被藝術品收藏家蘿倫‧路易斯(Lauren Lewis)看到後，伸出援手。買主夫婦用毯子包住畫，開車去巴士站與路易斯會面。路易斯拿著放大鏡，興奮不已地證實它是懷斯真品畫作，並驚訝地表示：「這一切的發生，偶然得很可愛」。

談到「有眼不識泰山」，Savers經理埃德森 (Shaun Edson) 表示，「我們不是繪畫鑑賞家，只能盡最大努力評估所有捐贈並做出適當估價。」但他補充道：「2017年我不在公司；顯然我們錯失了良機。」