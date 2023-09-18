搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

陸戰隊F-35B閃電2號戰機17日失事在南卡羅來納州 墜毀，飛行員跳傘獲救，翌日傍晚當局在南卡州查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)西北約兩小時車程處發現殘骸散落遍地；陸戰隊同日也宣布暫時停飛所有該型戰機，調查該起事件同時改善飛安。

戰機墜毀前最後位置在默爾垂湖和瑪麗安湖(Lake Moultrie and Lake Marion)附近，兩湖各距離基地20和40哩。

陸戰隊第二航空聯隊所屬的這架戰機配屬到訓練小隊，聯隊發言人賴特納( Joe Leitner)說，失事原因正在調查。聯合基地發言人哈金斯(Jeremy Huggins)說，飛行員跳傘時，飛機已改為自動駕駛模式，因此，墜毀前可能還飛行了一段時間。

飛機失事後，陸戰隊代理指揮官史密斯(Eric Smith)下令，海內外陸戰隊所屬飛機一律停飛。國防部說，陸戰隊將利用兩天停飛時間，徹底改進飛安，並確保有隨時可以出戰的飛機和訓練有素的機組員，維持戰備標準。

F-35隱形戰機不同型號有不同的閃避雷達和其他偵測器材的功能，陸戰隊沒說明這架出事飛機和另一架同時飛行時，擔負什麼任務。

承造F-35的洛克希德馬丁公司已生產1000架，但交給美軍的進程暫時中止，等某些升級或更新手續完成後，再繼續交機。

美國空軍資料顯示，2015年F-35開始服役以來，已有十幾架墜毀或因其他事故而損毀，和其他軍機意外損毀率不相上下。F-35機上都設有應答機和航空信標，失事飛機因此容易被尋獲。

美國海軍去年從南中國海1.2萬呎深的海底撈回一架從航空母艦起飛後失蹤的F-35C；2021年11月，在地中海從英國航空母艦起飛後墜海的F-35B，經過一番海底搜尋也被尋獲；一架日本所屬的F-35，2019年在北海岸外海墜毀。

F-35B戰機可短距離起飛、像直升機一樣垂直降落。F-35最新型每架約值9000萬元，老舊型造價反而高，要更新或升級，成本也隨物價上升而增加。空軍說，去年在猶他州 希爾空軍基地(Hill Air Force Base)墜毀的F-35A，是傳統起降戰機，本來是ABC三型當中最便宜的，幾番更新後價碼達1.66億元，比原價高出一倍有餘。

洛馬自詡F-35是「世界上最先進的戰鬥機」，也是「最厲害、最隱形、最有存活能力」的飛機，但南卡州國會眾議員 南西‧梅斯(Nancy Mace)批評說，「既然這麼厲害，為什麼白白損失一架？」