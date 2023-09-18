影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管

包陵格林市警局公布一小段逮捕王小松的影片。(包陵格林市警局影片截圖)

俄亥俄州 包陵格林市(Bowling Green)警察局18日表示，17日凌晨該市發生的重大槍擊 案，經初步調查，死者36歲的黃志春(Zhichun Huang)與40歲的林兵鑾(Bing Luan Lin)，為槍手王小松(Xiaosong Wang，以下均為音譯)的主管，三人均在該市唯一一家日式自助餐廳工作，王小松目前仍在押未保釋。

(影片來源：包陵格林警局)

包陵格林市警局警官史卡夫(Adam Skaff)表示，王小松是位於該市南緬因街(S. Main St.)1000號左右的日式自助餐廳Ninja Hibachi Sushi Steak House員工，兩名死者黃志春、林兵鑾據信為該餐廳的主管。第三名受傷男性也在該餐館工作，經送往多麗多(Toledo)一家醫院治療後已經出院。

警方表示，王小松案發後被捕，並被控兩項謀殺罪與一項重傷害罪。他18日透過視頻在包陵格林法院受審，法院沒有對其提供保釋。斯卡夫說，王小松使用的武器為手槍，由於俄州不要求對槍枝進行登記，因此警方無法確定作案槍枝在哪裡購入，也無法確定王小松擁有這把槍有多久了。

警方也公布逮捕王小松時拍下的一小段影片，這段從警察隨身攜帶攝影機拍下的畫面中顯示，警方抵達案發民宅時，描述該房屋的大門沒有關，但紗門關著，接著拍攝的警察說，有人從房子內走出來，隨後警方高喊「讓我看見你的手」，接著影片中的男子立刻將雙手舉在空中，警察接著指示對方躺下，男子也依照要求臉部朝下、雙手並自動放在身後。

警察這時說，他的口袋有槍，在警察搜查時兇嫌主動告知在另一個口袋，並用英文表示「我不會反抗」。

根據警方紀錄，王小松為案發民宅的住戶，死者之中有一人為該棟房屋的共同屋主，但這名屋主平時並不住在該地址。發生槍擊案的房子位於該市蒙洛街(Monroe Ct.)500號附近，槍擊案發生時，包括槍手、兩死者與一名傷者，都在該棟房屋內，警方指出，除了上述案件相關者，當時還有其他人也在房屋內。

包陵格林警局紀錄顯示，他們與伍德郡警長辦公室(Wood County Sheriff's Office)在17日午夜12時8分左右，都接到好幾通911報警電話，舉報該市蒙洛街區(Monroe Ct.)的一處住宅發生槍擊事件，警方趕抵現場後，發現有多名受害者，其中一人當場死亡，另一名送到醫院後，仍不幸在17上午死亡。

警方稱，王小松目前關押在伍德郡監獄，由於兇嫌有語言障礙，警方正由一名會說中文的翻譯協助調查。

王小松工作的日式燒烤自助餐廳，也是本報記者17日多次致電但在營業時間一直無人接聽的餐館，消息指出，死者為華裔東主，兇嫌是被辭退的餐館員工，不過目前警方沒有對此證實。

該家日式自助餐廳東主為林木昌(Muchang Lin)，疫情 期間曾一度關閉，後來才在2021年6月恢復營運，是否死者之一的林兵鑾為東主親友仍不得而知。