王毅、蘇利文會晤細節曝光 台灣問題討論最久

9月16日至17日，中共中央外辦主任王毅（右）與美國白宮國家安全顧問蘇利文在馬爾他舉行新一輪戰略溝通。（新華社）

9月16日至17日，中共中央外辦主任王毅 與美國白宮國家安全顧問蘇利文 在馬爾他舉行新一輪戰略溝通。中國官媒引述參與此次會晤的中國外交部官員透露，王毅和蘇利文會晤超過十二小時，其中，談論台灣問題花的時間最長。

根據中國環球時報報導，據參加此次會晤的中國外交部高級官員透露，雙方就中美關係、台灣、亞太局勢、烏克蘭 危機等重要問題進行多輪討論，超過12個小時。會晤是坦誠、實質性和建設性的。

雙方花時間最長的是台灣問題。王毅全面闡述了中方的嚴正立場，指出台灣問題最本質和最根本的現狀是兩岸同屬一個中國。當前台海局勢緊張的根子（根源）在於台灣民進黨「台獨」活動愈演愈烈，一些域外勢力的支持更加明目張膽。台灣問題和平解決的正確方向是堅決反對「台獨」，支持中國和平統一。

該官員表示，雙方同意中美將在近期相繼舉行亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方還探討了在人工智慧領域開展對話、進一步支持和便利兩國人員往來等問題。

會晤中，雙方同意繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。雙方介紹各自內外政策。

王毅強調，中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢。這些是中國發展的信心和底氣。中國的發展進程是任何國家都阻擋不了的，中國人民正當的發展權益不容剝奪。

就中美關係，王毅指出，中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對以「去風險」為名行「脫鉤斷鏈」之實。王毅就美方對華科技打壓以及單邊無理制裁中方企業、機構和個人表達了嚴重關切，要求美方立即停止。

在烏克蘭問題上，王毅強調中國不是衝突當事方，也不是引發危機的原因，始終致力於勸和促談，絕不會火上澆油，更不會趁機謀利。