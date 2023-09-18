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美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

記者顏伶如／即時報導
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)公布2024年全美最佳大學排行榜，評鑑指標出現40年來最大改變。紐約時報分析，排行榜前五名位置與往年相比變化不大，依序為普林斯頓大學、麻省理工學院、哈佛大學與史丹福大學併列第三、耶魯大學，但有十多所公立大學排名進步至少50名，其中包括某些知名度相對較低的學校。

紐約時報18日分析，美國新聞與世界報導為了回應外界批評，最佳大學排行榜的評鑑方式做出40年來最大變革，這套新制推出後能否平息外界疑慮，仍有待觀察。

報導指出，根據評鑑新制，2024年全美最佳大學排行榜前五名與往年相比變化不大，普林斯頓大學(Princeton University)榮登榜首，麻省理工學院(MIT)位居第二、哈佛大學(Harvard University)與史丹福大學(Stanford University)併列第三、耶魯大學(Yale University)排名第五，但有十多所公立大學排名進步至少50名。

弗雷斯諾加州州立大學(California State University, Fresno)排名上升64名，在這次排行榜來到185名的位置。佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)進步53名，來到209名。

調整過後的評鑑指標，加重領取「裴爾獎助金」(Pell grants)低收入學生畢業率的計算，對於家族當中第一代上大學的學生也納入衡量。畢業生賺取薪水是否超過只有高中學歷的勞工，也是美國新聞與世界報導今年排行榜的新指標。

紐約時報報導，美國新聞與世界報導每年公布的美國最佳大學排行榜，對於學生與家長具有重大影響，但批評者認為排行榜排名導致外界對大學出現偏見、大學招收學生的方式也受到連帶影響。

科羅拉多學院(Colorado College)校長理察遜(L. Song Richardson)指出，評鑑新制比過去「略有改善」，雖未能消弭疑慮，但美國新聞與世界報導至少開始聽取高等教育界人士提供的意見。

耶魯大學 紐約時報 史丹福大學

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