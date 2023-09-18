內華達州飛行競賽2飛機相撞 2飛行員死亡

兩架飛機17日在內華達州雷諾（Reno）飛行競賽中相撞，導致兩名飛行員死亡。（取材自雷諾飛行競賽協會X平台）

兩架飛機17日在內華達州 雷諾（Reno）飛行競賽中相撞，導致兩名飛行員死亡。

雷諾飛行競賽協會（Reno Air Racing Association）17日在社交平台上表示，當天下午2時15分左右，兩架飛機在著陸時相撞，導致兩名飛行員死亡。該協會公布了死者姓名為Nick Macy以及Chris Rushing，並表示其家屬已接到通知。沒有其他人員在事故中受傷。

據美國廣播公司（ABC）報導，聯邦航空管理局稱，涉事飛機的型號分別是單引擎北美T-6G以及單引擎北美AT-6B，事發時兩架飛機上均只有一人。

國家運輸安全委員會告訴美國有線電視新聞網（CNN），事發時兩架飛機剛完成比賽，兩架飛機殘骸相距約0.8公里，這些殘骸將被送往賽場外的設施進行分析。

根據雷諾飛行競賽協會官網的說法，該項賽事開始於1964年，今年的比賽預定從9月13日舉行至9月17日。事故發生後，雷諾飛行競賽協會宣布，今年剩餘的比賽已被取消。17日的墜機 事故並不是該項賽事的第一起致命意外。2022年9月18日，一架飛機在競賽中墜毀，一名飛行員死亡。2011年賽事期間，一架失控飛機撞向觀眾，造成11人死亡，60多人受傷。