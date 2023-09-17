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有沒有開電視觀看國會暴動上演？川普受訪拒答

中央社華盛頓17日綜合外電報導
圖為2021年1月6日，前總統川普在國會暴亂發生後錄製談話。(美聯社)
圖為2021年1月6日，前總統川普在國會暴亂發生後錄製談話。(美聯社)

前總統川普在今天播出的訪談中，多次拒絕回答自己是否透過電視觀看2021年1月6日國會暴動上演，強調他會「在往後的適當時機告訴民眾」。

美聯社報導，在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）的訪談中，這位共和黨總統提名戰領先者對於2021年1月6日那天及暴動開始的時候在做什麼，以及支持者闖進美國民主殿堂之際有沒有打電話等問題，都拒絕回答。

主持人維爾克（Kristen Welker）詢問川普，當天下午是否在白宮宴會廳開電視觀看攻擊事件時，他回答：「我不會告訴妳，我會在往後的適當時機告訴民眾。」

川普前幕僚曾經表示，他把自己關在離橢圓形辦公室較遠的宴會廳裡看電視，有時甚至會倒轉，重覆觀看部分內容。

14日在川普位於新澤西州的高爾夫球俱樂部進行訪談時，維爾克以暴力發生當下沒有公開表態是「無聲勝有聲」逼問川普時，他拒絕回答自己當時打電話給誰。川普說：「我為什麼要告訴妳這件事？」

極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）成員因國會大廈攻擊事件而被定罪。川普在訪談中表示，如果再度入主白宮，他會考慮對遭判22年徒刑、曾任該團體領導人的泰瑞歐（Enrique Tarrio）予以特赦。

川普因涉嫌推翻2020年總統大選結果、不當處理機密文件、支付封口費給色情片女星等指控而遭到4起刑事起訴，在聯邦和州法院一共面臨91項刑事指控。

一概否認涉及不法的他被問到是否害怕坐牢時說：「不，我真的不怕，甚至想都沒想過這件事。我猜，我這個人有點與眾不同吧。」

路透報導，白宮律師團曾經建議川普接受自己被2020年大選對手、現任總統拜登擊敗的事實。在訪談中被問到為何沒有聽取那些律師建言時，川普回答，「我不尊重他們」，並且表示他下決心認定大選「被操縱」。

「在很多情況之下，我不尊重他們。但是我確實尊重其他人。我尊重認為選舉遭到操縱的許多其他人。」

影片來源：YouTube NBC News

川普 白宮 新澤西州

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