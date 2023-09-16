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全美首家 俄勒岡出現「神奇蘑菇」治療所 不須處方箋

編譯俞仲慈／綜合16日電
全美第一家神奇蘑菇治療中心在俄勒岡州設立，吸引來自國內外的顧客。圖為店內擺放的蘑菇模型。(美聯社)
全美第一家神奇蘑菇治療中心在俄勒岡州設立，吸引來自國內外的顧客。圖為店內擺放的蘑菇模型。(美聯社)

今年6月，俄勒岡州出現全美第一家「神奇蘑菇」(magic mushrooms，又稱「迷幻蘑菇」)治療中心，而且患者不需處方箋即可合法服用「裸蓋菇素」(psilocybin)，宣告這種頗具爭議的迷幻藥物已經跨出歷史性的一大步。

美聯社報導，「尤金史詩治療中心」(Epic Healing Eugene)提供合法服用「裸蓋菇素」管道，雖然費用可能高達2000元，但目前排隊等著治療的精神疾病患者已逾3000人，同時還有數以千計、來自世界各地的詢問，經理阿爾比(Angela Allbee)坦承：「到目前為止，我們獲得顧客相當積極的回應。」

根據研究，「神奇蘑菇」可提煉出一種迷幻化合物「裸蓋菇素」(psilocybin)，對於部分服用抗憂鬱症藥物無效的患者，具有緩解症狀的功效。

確保安全服用 蘑菇不能帶回家

不過國內大部分地區，「裸蓋菇素」仍屬禁藥，「俄勒岡精神科醫生協會」(Oregon Psychiatric Physicians Association)也反對州議會於2020年投票通過裸蓋菇素合法化，認為使用上仍不安全，並有誤導患者的疑慮。

阿爾比強調使用過程安全無虞，顧客除了和專業輔導員溝通，在服用藥物時，也規定須有輔導員在場陪伴；至於活動性精神病患或有傷害他人念頭或過去一個月內服用鋰劑的躁症(mania)患者，都被排除於服務範圍外；同時顧客不能購買蘑菇帶回家，且必須留在中心直至藥效退去。

「尤金史詩治療中心」業主喬納斯(Cathy Jonas)成立治療中心，是為有需要的病患提供服務，並坦承營業初期根本無法獲利：「我是受到這種植物藥效的感召，告訴我應該做這件事。」

雖然俄州規定單次服用最高劑量為50毫克，但喬納斯測試後發現，35毫克(相當於約6克乾燥蘑菇)最高劑量對於顧客而言已綽綽有餘，一位不願透露姓名的顧客服用後表示：「一開始會有一種經歷死亡和重生的感覺，然後就看到自己生命大部分時光在飛快流逝。」

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