加州狀告全球5大石油公司 指控隱瞞氣候變遷風險

美國加州今天對全球5大石油公司提起訴訟，包括埃克森美孚公司（Exxon Mobil），指控這些公司淡化化石燃料風險造成數十億美元損害，並且誤導公眾。（路透）

「紐約時報 」（The New York Times）報導，美國加州 今天對全球5大石油 公司提起訴訟，指控這些公司淡化化石燃料風險造成數十億美元損害，並且誤導公眾。

美國各大城市、郡和州先前已就氣候變遷影響以及橫跨數十年的疑似假訊息攻勢，對化石燃料業提起許多其他訴訟。

加州政府在舊金山高等法院對埃克森美孚公司（Exxon Mobil）、殼牌集團（Shell）、英國石油公司（BP）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和總部位在加州的雪佛龍公司（Chevron）提起民事訴訟。

「紐約時報」報導，代表美國石油和天然氣產業的美國石油業協會（American Petroleum Institute）也是本案被告。

根據「紐約時報」，起訴書指出，這些企業及其盟友自 1950年代起「故意淡化化石燃料對公眾構成的風險，儘管他們知道自己的產品可能會導致嚴重的全球暖化」。

聲明指出，被告代表沒有立即回覆置評請求。

加州這起案件尋求設立減排基金，以支付加州未來因氣候災難造成的損害。氣候變遷引發野火、洪患和其他極端天氣現象，加州首當其衝。

這份長達135頁的訴狀寫道：「石油和天然氣公司高階主管知道對化石燃料的依賴會導致這些災難性結果已經好幾十年了，但他們積極散布有關該議題的不實訊息，對公眾和決策者隱瞞相關訊息。」

「他們的欺騙行為延遲社會對全球暖化的反應。他們的不當行為對老百姓、財產和自然資源造成巨大損失，而且這種情況每天都在繼續發生。」