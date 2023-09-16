我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

加州狀告全球5大石油公司 指控隱瞞氣候變遷風險

中央社洛杉磯15日綜合外電報導
美國加州今天對全球5大石油公司提起訴訟，包括埃克森美孚公司（Exxon Mobil），指控這些公司淡化化石燃料風險造成數十億美元損害，並且誤導公眾。（路透）
美國加州今天對全球5大石油公司提起訴訟，包括埃克森美孚公司（Exxon Mobil），指控這些公司淡化化石燃料風險造成數十億美元損害，並且誤導公眾。（路透）

紐約時報」（The New York Times）報導，美國加州今天對全球5大石油公司提起訴訟，指控這些公司淡化化石燃料風險造成數十億美元損害，並且誤導公眾。

美國各大城市、郡和州先前已就氣候變遷影響以及橫跨數十年的疑似假訊息攻勢，對化石燃料業提起許多其他訴訟。

加州政府在舊金山高等法院對埃克森美孚公司（Exxon Mobil）、殼牌集團（Shell）、英國石油公司（BP）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和總部位在加州的雪佛龍公司（Chevron）提起民事訴訟。

「紐約時報」報導，代表美國石油和天然氣產業的美國石油業協會（American Petroleum Institute）也是本案被告。

根據「紐約時報」，起訴書指出，這些企業及其盟友自 1950年代起「故意淡化化石燃料對公眾構成的風險，儘管他們知道自己的產品可能會導致嚴重的全球暖化」。

聲明指出，被告代表沒有立即回覆置評請求。

加州這起案件尋求設立減排基金，以支付加州未來因氣候災難造成的損害。氣候變遷引發野火、洪患和其他極端天氣現象，加州首當其衝。

這份長達135頁的訴狀寫道：「石油和天然氣公司高階主管知道對化石燃料的依賴會導致這些災難性結果已經好幾十年了，但他們積極散布有關該議題的不實訊息，對公眾和決策者隱瞞相關訊息。」

「他們的欺騙行為延遲社會對全球暖化的反應。他們的不當行為對老百姓、財產和自然資源造成巨大損失，而且這種情況每天都在繼續發生。」

石油 加州 紐約時報

上一則

颶風李伊朝美東北加拿大沿岸逼近 恐帶來豪雨暴潮

延伸閱讀

加州公寓租金年降2.4% 創2年半最大跌幅

加州公寓租金年降2.4% 創2年半最大跌幅
罷工者可領失業給付 加州議會通過

罷工者可領失業給付 加州議會通過
舊金山─聖馬刁大量工作流失 灣區8月就業率明顯放緩

舊金山─聖馬刁大量工作流失 灣區8月就業率明顯放緩
加州溫室氣體排放量新法 影響5300家企業

加州溫室氣體排放量新法 影響5300家企業

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33
新冠肺炎疫情復熾，讓許多人考慮接種補強疫苗，但專家建議再等幾周。(Getty Images)

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

2023-09-09 15:35
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

2023-09-09 14:06
眾院前議長裴洛西。（美聯社）

拜登是否該連任、賀錦麗是最佳副手？裴洛西未「全肯定」答覆

2023-09-14 07:22

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？