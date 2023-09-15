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遭誣指影響美國選舉 于建偉損失8000萬提告洛郡檢察官

特派員黃惠玲／電話採訪即時報導
「宇聯網絡」華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)於2014年。(美聯社)
「宇聯網絡」華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)於2014年。(美聯社)

密西根州選舉技術公司「宇聯網絡」(Konnech Corporation)華裔創辦人兼執行長于建偉(Eugene Yu)，14日提告指控洛杉磯郡的區域檢察官賈斯康(George Gascón)，稱檢察官去年基於否認選舉結果者(election deniers)及陰謀論者提出的言論，對他做出錯誤起訴，而這場官司讓他損失高達8000萬元的合約，其家庭也受到一連串暴力威脅。

于建偉15日透過電話告訴本報記者，該訴訟主要指控賈斯康與地區檢察官辦公室多次侵犯公民權利、玩忽職守，且故意造成他的精神痛苦。

「宇聯網絡」販賣的PollChief軟體，可追蹤選務工作人員的行程、溝通紀錄以及支薪狀況，與計票無關。賈斯康當時稱，該套軟體要求選務人員必須填寫個人資料，但留下個資之後則被「宇聯網絡」儲存。

加州洛杉磯郡與「宇聯網絡」簽訂為期五年、總價290萬元的合約，內容規定「宇聯網絡」必須維持美國地區用戶個資安全，只能將資料提供給美國公民或綠卡持有者。

去年10月，洛杉磯檢察官辦公室以「將數據儲存在中國伺服器上，因此洩露了洛郡投票戰工作人員信息」為由，將于建偉逮捕，在該次逮捕行動前幾個月，宇聯曾被無端指控與中國政府合作影響美國選舉。

這些對於宇聯的指控都是由德州的「真實投票」(True the Vote)組織提出，這個組織專門主張並推廣陰謀論，且否認2020年美國總統大選的合法性。就在賈斯康宣布逮捕于尤金後一個多月，包括川普與其他右翼否認選舉結果者，都對賈斯康行動點讚，但最終對于建偉的起訴卻不了了之。

洛郡檢察官辦公室最初否認與「真實投票」有任何關連，但後來承認起訴宇聯與于建偉，都是「真實投票」創辦人菲利普斯(Gregg Phillipa)提供的線索，儘管該組織提出的與選舉有關的控訴，經過多個州檢察官與聯邦調查局的審查，都未提出任何指控，但洛郡檢察官卻仍決定繼續調查該案。

賈斯康後來撤銷了與「真實投票」有關的最初起訴，但卻對于建偉提出新的貪污與共謀罪指控，這些罪名在去年11月也已被撤銷，洛郡首席檢察官內夫(Eric Neff)之後也受到行政停職。

在長達86頁的訴狀中，于建偉稱，賈斯康對他的起訴導致宇聯將近一半的客戶終止了合約，該公司因此損失了約8000萬元，訴訟還稱，在于被捕的消息傳出後，有人在他家門外放置動物屍體。

除了賈斯康之外，內夫以及洛郡檢察官辦公室的調查員史蒂文斯(Andrew Stevens)也均列為被告。訴訟稱，被告惡意且魯莽的依賴否認選舉結果者、陰謀論者的主張，並有意與其結盟，被告應該或應該知道這兩者提供的信息不可靠、不可信。

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