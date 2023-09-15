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聯合汽車工會罷工 打算買車的你須注意「這幾點」

記者顏伶如／即時報導
聯合汽車工會發動罷工，許多消費者擔心自己的權益是否受損。（美聯社）
聯合汽車工會發動罷工，許多消費者擔心自己的權益是否受損。（美聯社）

近期之內打算買車的消費者，是否將受聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)罷工影響？有線電視新聞網(CNN)15日報導，汽車經銷商仍會照樣開門營業，如果罷工時間拖長，車輛售價恐將進一步攀升。

CNN報導，有買車計畫的消費者需要注意的要點包括：

汽車經銷商照樣開門營業

即時是首當其衝的三大車廠通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)，經銷商依然照樣營業，因為經銷商採獨立運作，並不隸屬於特定汽車品牌的製造廠。

考克斯汽車(Cox Automotive)經濟學家史莫克(Jonathan Smoke)說，絕大多數經銷商的車輛庫存，都還足以支撐未來幾周的銷售；這波罷工對經銷商的影響，並沒有新冠疫情或晶片短缺的衝擊那般龐大。

另外，許多新車經銷商同時販賣二手車，即使新車生產全面停擺，還是有車可賣給消費者。銷銷商的維修部門持續運作，但零件供應可能受到波及。

汽車售價可能變得更貴

並不是所有車廠都面臨罷工，豐田(Toyota)、寶馬(BMW)、現代(Hyundai)、日產(Nissan)、特斯拉(Tesla)、富豪(Volvo)、速霸陸(Subaru)的美國車廠都繼續維持生產，這些車廠的勞工都沒有組成工會。

庫恩斯汽車與露營車集團(Kunes Auto and RV Group)營運長庫恩斯(Scott Kunes)說，經銷商目前對於日本、南韓品牌車輛的庫存，比以密西根州為基地的美國車庫存來得低，但當美國車的庫存量開始降低時，價格壓力就會出現。

市調機構J.D Power產業分析師喬米尼(Tyson Jominy)說，如果罷工時間拖長，車輛售價將攀升，雖然不會到達晶片短缺期間的價格高峰，但在最糟糕的情況下，售價可能相當接近當時的高點。

並不是所有汽車製造都立即停止

三大車廠在加拿大、墨西哥的工廠將持續運作，直到來自美國廠的主要零件用罄。

下單訂車之後等待時間拉長

已經下單但車輛尚未生產的消費者，等待取車的時間將拉長。

消費者對於購買選項不妨保持彈性

罷工拖長將讓選擇變得有限，消費者不妨就展示區僅存的少數「醜小鴨」(ugly duckling)車款向經銷商展開議價。

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