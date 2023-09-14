買槍謊報未吸毒 拜登總統兒子杭特被起訴

拜登總統(右)與兒子杭特。(美聯社資料照)

拜登總統的兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)14日被特別檢察官檢察官魏斯(David Weiss)以聯邦槍支 重罪起訴。

根據起訴書，杭特在2018年購買一把0.38口徑手槍時，隱瞞了自己吸毒的情況；起訴書中對杭特提出三項指控，包括兩項在槍支表格上作出虛假陳述的罪名，以及一項在吸毒成癮時持有槍支的罪名。

這項起訴是在杭特7月認罪協商破裂的後續影響下所提出，當時的協商破裂暴露了拜登律師團隊和聯邦檢察官在解釋協議條款方面的分歧。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)8月11日宣布任命魏斯擔任特別檢察官，繼續調查杭特所涉的案件。

華爾街日報報導，儘管在意料之中，但這份起訴書加深了杭特面臨的法律危機，而且共和黨 人可能會在競選過程中利用這一起訴來攻擊拜登。

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)本月12日啟動對拜登的彈劾調查，將目標鎖定在杭特的商業交易問題，進一步釐清拜登是否知情。

德拉瓦州規定，槍支買家在購買前必須回答一系列問題，其中一個問題是詢問申請人是否吸毒或吸毒成癮，杭特在該框勾選了「否」；但杭特後來卻在出版的自傳中，陳述自己在那段時光中沉迷於藥物。

如果全部罪名成立，杭特面臨的最高刑期是25年，也可能被處以最高25萬元罰款和三年緩刑。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點