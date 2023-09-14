紐時：走線險關「達連隘口」已成當地官員公然斂財管道

走線險關「達連隘口」儼然已成當地民選官員、政治人物、知名商人的公然斂財管道。(路透)

連接哥倫比亞與巴拿馬的「達連隘口」(Darien Gap)，有著大片沼澤與森林，是無證移民 往美墨邊境邁進的「走線」行程中地勢最險惡路段。紐約時報14日報導，「達連隘口」儼然已成當地民選官員、政治人物、知名商人的公然斂財管道，向無證客 收取費用提供嚮導、渡船、挑夫等服務，每月賺取數百萬元收入，拜登 政府雖然宣示要中止「達連隘口」的非法人口運送，但通過「達連隘口」的人潮卻源源不絕，背後涉及利益也非常可觀。

報導指出，無證客經過「達連隘口」的每一步，在有心人士眼中都有商機可圖：花40元可搭船，170元可雇到帶領穿越森林的嚮導，挑夫則要100元，一盤雞肉配飯要價10元，有著帳篷、靴子與其他必需品的不同等級包套服務則從500元起跳。

若從南美洲以陸路途徑前往美國，「達連隘口」是必經關卡。無證移民人數屢創新高，拜登政府與哥倫比亞政府都宣布祭出打擊措施。不過，偷渡客商機利益極為龐大，涉及政治人物、官員及商人，透過有組織的運作，到現在每天都將數千名無證客送出「達連隘口」，持續朝美國前進。

阿坎迪(Acandí)是進入「達連隘口」叢林的哥倫比亞小鎮，前任鎮議會委員賈西亞(Darwin García)說：「我們提供系統化的各種服務，船夫、嚮導，以及幫忙背東西的挑夫。」他說，願意承擔所有風險也要闖關進入美國的無證客人潮，對於窮苦小鎮阿坎迪來說，堪稱美事一樁。

賈西亞的弟弟馬丁尼茲(Luis Fernando Martínez)是當地旅遊協會會長，正在角逐阿坎迪鎮長選舉，在候選人當中最被看好。馬丁尼茲說，阿坎迪從來沒有像樣的經濟，無證客商機是唯一可以賺錢的產業。

巴拿馬政府統計，截至目前為止，2023年已有36萬人穿越「達連隘口」，超過2022年全年25萬人的新高紀錄。

尼可克里(Necocli)前任鎮議會委員馬丁(Fredy Martin)如今經營渡船公司，向每名無證客收取40元費用，每個月載運數千人。正在參選尼可克里縣長的馬丁說，無證客產業蓬勃發展，一定要保留。

馬丁說，前幾年社區裡開始有無證移民出現，當時被認為是「問題」，但現在已變成讓社區得以獲利的「機會」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點