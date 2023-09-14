推動舊金山拜習會 中國學者：美國須有更多誠意

習近平日前會晤委內瑞拉總統。(Getty Images)

中國學者表示，若想推動中美領導人於11月APEC 舊金山峰會會晤，美國必須拿出更多誠意，美國對中戰略仍是「兩面性」，推動「拜習會」最基本做法是讓雙邊關係保持在良好氛圍。

中國外交部日前證實，中國國務院總理李強 、拜登 總統（Joe Biden）於G20新德里峰會期間簡短交流。這場會晤交流是繼去年中國領導人習近平、拜登在印尼峇厘島會晤對話後，近10個月來中美兩國最高級別會晤。

在雙方簡短交流中，李強對拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，中美兩國應加強交流；拜登則說，美國希望中國經濟不斷成長，不會阻止中國經濟的發展。李強、拜登的簡短交流延續了中美近期頻繁互動的節奏，亞太經濟合作會議（APEC）將於11月在舊金山舉行，外界關注「拜習會」是否能促成。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明接受澎湃新聞採訪時表示，在這場交流中，雙方都釋出保持對話、溝通的訊息；不過美國除了呼籲對話外，目前未見拜登政府改變對中戰略競爭，反而還在製造新事端，這也給雙方進一步更高層次的互動增添門檻。

刁大明指出，雖然美國開啟了對話溝通，不過仍是側重於自身訴求，更多是從美國利益考量出發，像是一種「點菜式」、選擇性的對話合作。在多名美國高階官員訪中後，若美國也希望中國官員訪美，美國應該為這個可能性創造更多氛圍，而非進一步破壞氛圍。

所謂的「破壞氛圍」，包括媒體報導基於制裁名單，白宮將禁止香港特首李家超出席APEC會議，其他的破壞氛圍舉動還有，批准對台軍售案、涉入南海問題、限制美國投資中國半導體產業等。

卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格（Douglas Paal）在澎湃新聞報導中表示，當前中美關係有一種緊迫危機感，美國高階官員訪中國，表明了他們想要緩解這種危機感，試圖在雙邊關係中營造出一種積極氛圍。

包道格強調，對於拜登來說，明年即將舉行總統大選，若能與習近平在APEC會議期間會晤，可以顯示拜登能夠管理好與中國的關係；不過顯見的是，拜登政府恐還有很多準備工作得做，才能為實現「拜習會」奠定基礎。

國務院8月初表示，已經正式邀請中國外交部長王毅訪問華盛頓；中國目前尚未表明是否接受邀請。

中國國家安全部不主管中國對外宣傳也不涉中國外交，4日卻在微信公眾號發表「新瓶裝舊酒：美國對華戰略『新兩手』實際還是『老兩手』」一文，內容痛批美國對中戰略，文末提到「要真正實現『從峇厘島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」。

察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛在金融時報撰述分析文章指出，習近平缺席G20印度峰會是出於對美國施壓，不滿美國以「國家安全」理由，繼續對中國實行「小院高牆」式遏制手段；國家安全部發文正是在提示美國，必須對中國拿出誠意。