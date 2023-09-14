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警車撞死印度學生 警員通報態度輕蔑發笑惹議

中央社新德里14日專電
遭撞死的印度學生坎杜拉年僅23歲。(美聯社)
遭撞死的印度學生坎杜拉年僅23歲。(美聯社)

西雅圖警員最近在通報一件印度籍女學生被撞死亡事件時，不但發出笑聲，並稱只要一張1萬1000美元支票即可解決。印度外交官員已向美方提出交涉，要求美方徹查並懲罰相關者。

今年1月間，西雅圖一名警員在回應服藥過量案件途中，以時速119公里的速度撞死正在穿越馬路的印度籍女學生坎杜拉（Jaahnavi Kandula）。

西雅圖警局12日公開一段影片，片中聽到肇事警員的同袍歐德爾（Daniel Auderer）在打電話通報長官時說「她死了」，之後發出暢笑聲。

歐德爾接著說：「寫一張1萬1000美元支票就好了。」接著又是一段笑聲，「她26歲了，身價有限。」

這段對話被歐德爾的隨身攝影機錄下；歐德爾是西雅圖警察工會副會長，他當時正跟工會會長通話。

影片最近傳回印度，引起許多網民憤怒，斥責歐德爾的行為「可恥」、「令人作嘔」。印度女學生的親屬也在接受印度電視台訪問時，質問為何西雅圖警方最近才公開這段影片。

西雅圖警方在影片開端說明，一名部門員工在例行檢視時發現了這段對話，立即循指揮鏈向上通報，警方鑑於透明度對公眾利益的重要性，公開這段影片。

印度舊金山總領事館昨晚在社群平台X發布訊息，稱事件令人「深感不安」（deeply troubling），印方已向西雅圖地方當局及華府高層官員強烈交涉，要求美方徹查，並對涉案者採取行動。

推文說，印度駐美大使館和領事館都會密切與美方相關當局跟進此案。

印度新聞信託社（PTI）今天引述消息人士報導，美方承諾會嚴肅處理這起事件。

坎杜拉的正確年齡是23歲，來自印度班加羅爾（Bengaluru），2021年前往西雅圖攻讀碩士學位，預定今年12月可取得文憑。

印度 西雅圖 支票

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