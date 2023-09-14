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WSJ：Starlink去年營收大增 但遠不及SpaceX自訂目標

編譯劉忠勇／即時報導
Starlink衛星設計壽命只有五年，這代表Space X 必須不斷製造和發射衛星。（美聯社）
Starlink衛星設計壽命只有五年，這代表Space X 必須不斷製造和發射衛星。（美聯社）

SpaceX的衛星網路事業Starlink早超越對手，營收激增，並在烏克蘭發揮舉足輕重的作用。不過，從華爾街日報取得的文件看來，距離實現馬斯克的目標尚有長路要走。

華爾街日報看到最近的文件顯示，提供衛星高速上網服務的Starlink去年營收為14億美元，高於前一年的2.22億美元。

不過，SpaceX原本的預測遠大於此數。華爾街日報取得的SpaceX 在2015年用於向投資人籌資的報告中，曾預估Starlink 2022年帶進營收近120億美元、營業利益70億美元。

SpaceX以發射火箭而聞名，但Starlink是該公司有朝一日將人類送上火星之計畫的關鍵。全球在高速網路的支出比在火箭發射的支出要大得多，馬斯克需要一隻金雞母來支應未來星際飛行任務所需的技術。

SpaceX股東已表示，他們也密切關注Starlink，因為根據馬斯克過去的談話，Starlink支撐SpaceX約1500億美元的評價，且未來可能會上市。

Starlink並沒有如SpaceX所期待那麼快擁有廣大用戶。 SpaceX表示，去年年底，Starlink擁有超過100萬的活躍用戶。SpaceX 2015年的報告原本預到2022年底衛星網路業務將擁有2000萬個用戶。

Starlink面臨許多人對現實狀況的質疑。全球大多數人口生活在有寬頻網路的都市，月費也比起Starlink來得更便宜，而且不需要特殊的設備。

不過，地球大部分都是海洋，Starlink已爭取郵輪業、國際航運、海上石油平台甚至航空業成為客戶，但這些仍然只是較小的市場。

華爾街日報最近看到的文件顯示，SpaceX在2022年的資本支出為32億美元。SpaceX 有一部分使用客戶為未來發射預付的訂金，另外是額外釋股所得。若無大幅成長獲利來支持，這些資金來源可能無法長久維持。

SpaceX也正努力推動Starlink的成長，在美國Home Depot和Best Buy即可買到接收設備，SpaceX也同意由第三方經銷商來接觸商業用戶。SpaceX 7月表示， Starlink已在60個國家提供服務。

SpaceX 面臨的挑戰之一是，Starlink衛星設計壽命只有五年，之後就會脫離軌道燃毀，這代表Space X必須不斷製造和發射衛星。

SpaceX 華爾街 馬斯克

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