200年一見的東北雨 6小時下了10吋…麻州進入緊急狀態

麻州李歐敏斯特市被淹，消防員用船隻疏散民眾。(路透)

200年一見、6小時內10吋東北雨12日傾注而下，13日繼續肆虐麻州 和羅德島州部分地區，居民一面清理家園，一面還要注意颶風 李（Lee）的行蹤；麻州州長希利（Maura Healey ）12日晚宣布全州進入緊急狀態。

國家氣象局波士頓站氣象學家貝爾克（Matthew Belk）說，這是200年來僅見的東北雨。麻州李歐敏斯特（Leominster）市被水淹得坑坑洞洞，汽車行門口的車子陷入大坑，民宅前院坍塌，15呎深的大洞，讓屋子的基礎暴露無遺。

父母住在這家前院坍塌屋的歐賓（Andre Obin ）說，幸好他爸爸媽媽在車道塌陷前離開，「我們很幸運，車子正要開出門時，車道還沒下陷。」

晴了一天之後，13日下午李歐敏斯特又再下雨。麻州和羅德島部分地區仍在洪水 爆發的警告範圍。當天早上，康州丹柏瑞（Danbury）大雨傾盆，好幾個人被困在洪流哩，急救隊趕去把人救出。

颶風李帶來的陣雨，還不是周初洪水的主力，但氣象預報員說，颶風雨這個禮拜內還是可能淹灌東北部某些海岸地區。李正往北走，可能在加拿大新斯科細亞省登陸，屆時可能轉弱為熱帶暴風。

波士頓東北40哩的李歐敏斯特市長馬札瑞拉（Dean Mazzarella）說，土地都飽和了，再也吸納不了雨水了，還好，「本市的緊急救災資源，應付再艱難的天候狀況都足夠。」

他說，這是該市1936年以來遭遇到最嚴重的颶風雨，12日早上就先撤離300人到安全地帶，市區多數房宅都淹水，有些房子倒塌，鐵路交通中斷。他預估，基礎建設的重建費約在2500-4000萬元之間。