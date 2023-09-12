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遭司法部指控壟斷 Google反托拉斯訴訟首開庭

中央社華盛頓12日綜合外電報導
圖為Google紐約總部。(美聯社)
圖為Google紐約總部。(美聯社)

司法部指控Alphabet旗下的谷歌（Google）藉非法手段，躋身全球最強大的搜尋引擎，這場馬拉松式的官司今天將首度在聯邦法院開庭審理。

法新社報導，在這場為期10周、涉及逾百名證人作證的訴訟中，Google將試圖說服法官梅塔（Amit P. Mehta），讓他相信這起由司法部提起、具有里程碑意義的案件，實際並無法律依據。

此次庭審在華府法院舉行，這起訴訟也是司法部繼20多年前因Windows作業系統的主導地位槓上微軟（Microsoft）以來，針對大型科技公司發起的最大宗反托拉斯案件。

影片來源：YouTube ABC News

在這起案件中，司法部認為科技巨頭Google透過與設備製造商、電信業者及其他公司簽訂排他性契約，讓其他競爭對手無從與之競爭。

Google每年支付數以十億計美元給蘋果（Apple）和其他公司，確保他們的手機和網路瀏覽器將Google設為預設的搜尋引擎，據傳令不少競爭對手在有機會成長前就夭折。

此般主導地位令Google母公司Alphabet躍升全球最富有的企業之一，該公司有近60%營收源自搜尋廣告，使其旗下影音平台YouTube或Android手機等其他活動的收入顯得相形見絀。

司法部在訴狀中表示：「20年前，Google還是一間胸懷大志的新創企業，為發展初期的網際網路提供創新的搜尋方式，因而躍升矽谷的寵兒。…當時的Google早已不復存在。」

Google 司法部 矽谷

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