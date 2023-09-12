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10億等級天候災害數量 2023年已達美史上最多

中央社／華盛頓11日電
今年1月至8月期間，美國災損達10億美元的天氣與氣候災害，來到破紀錄的23起。（美聯社）
今年1月至8月期間，美國災損達10億美元的天氣與氣候災害，來到破紀錄的23起。（美聯社）

國家海洋暨大氣總署（NOAA）數據顯示，今年1月至8月期間，美國災損達10億美元的天氣與氣候災害，來到破紀錄的23起。

法新社報導，NOAA表示，2023年還要4個月才結束，但截至目前這類天候災害事件的次數已超過2020年的22起。

這些天候災害包括8月的夏威夷火災、春季的加州洪水，以及8月30日登陸佛羅里達州的颶風伊達利亞（Idalia）。

NOAA表示，這些天候災害總共「造成253起直接和間接死亡案例，損失超過576億美元」。另有兩起天候災害有可能也達10億美元等級，但仍待調查，包括西岸熱帶風暴希拉里（Storm Hilary）以及影響南部和中西部的乾旱。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）氣候與能源計畫（Climate and Energy Program）政策主任克里特斯（Rachel Cleetus）表示，「今年可能成為有史以來最熱的一年，在此過程中看到這些破紀錄的數字，讓人震驚之餘，也再次證明了經濟代價慘重天災的趨勢正日益惡化，當中有許多有著不可否認的氣候變遷足跡」。

2018至2022年間，此類天候災害事件每年平均18起；而1980至2022年間平均僅8.1起。

歐盟氣候監測機構上週表示，2023年可能會是人類史上最熱的一年，北半球夏季的全球氣溫是有紀錄以來最高的。

根據NOAA說法，美國今年經歷了有紀錄以來第9暖的8月。

然而，儘管美國2023年出現的10億美元等級災害次數翻新，但經濟損失總額並沒有高出其它年份。

以2022年9月重創佛州的颶風伊恩（Hurricane Ian）為例，這場天災造成152人死亡，損失高達1129億美元。

損失最慘的是2017年，在進行通膨調整換算後，損失達3837億美元，其中大部分來自相繼來襲的颶風哈維（Harvey）、「艾瑪」（Irma）和「瑪莉亞」（Maria）。

颶風伊恩 加州 洪水

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