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洞穴救援快成功了 美探險家再3天能從地下1000公尺脫困

中央社／土耳其麥新10日綜合外電報導
美國洞穴探險家狄基。(Getty Images)
美國洞穴探險家狄基。(Getty Images)

救難人員今天將受困在土耳其南部地底1000多公尺的美國洞穴探險家狄基，移到還差一半距離就能到達洞口之處。土國表示，若無意外，2、3天內就能將他順利救出。

40歲的狄基（Mark Dickey）在陶魯斯山脈（Taurus Mountains）的莫爾卡洞穴（Morca cave）進行國際探勘任務時，因腸胃道出血受困在地下1040公尺深處。

來自土耳其和其他國家的150多名國際搜救人員7日趕赴現場，試圖將他從這個土耳其第3深的洞穴中救出。

歐洲洞穴救援協會（European Cave Rescue Association）技術委員會主席康提（Giuseppe Conti）告訴記者：「我們的醫療團隊十分努力，儘可能讓狄基病情保持穩定。昨天開始，我們慢慢抬起擔架，試圖將他運離洞穴。」

康提說：「我們必須非常小心，因為我們不能冒任何風險，讓狄基情況惡化。所以每前進一公尺，我們都得注意。目前擔架距離地面約500公尺。」

在執行探勘任務期間，狄基的未婚妻也和他在一起，事發後，她一直待在營地與救援團隊一起努力。

這場救援行動的醫療協調員謝奈爾（Tulga Sener）說：「會有醫生一路陪著狄基，現在陪在他身邊的是幾名義大利醫生。狄基目前狀況十分良好。」

土耳其災害與應變管理署（AFAD）麥新省（Mersin）負責人尤迪茲（Cenk Yildiz）說，「如果沒有遇到任何問題」，狄基將在2、3天內被救出洞穴。

土耳其莫卡洞穴入口。（路透）
土耳其莫卡洞穴入口。（路透）
美國探險家狄基受困土耳其莫卡洞穴地下1公里處，目前他已被帶到地下700公尺的營地...
美國探險家狄基受困土耳其莫卡洞穴地下1公里處，目前他已被帶到地下700公尺的營地休息。（美聯社）

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