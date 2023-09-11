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馬斯克酸拜登：美國由操作「總統讀稿機」的人統治

中通社／香港10日電
全球首富馬斯克。（路透）
全球首富馬斯克。（路透）

據俄羅斯衛星通訊社10日消息，全球首富馬斯克(Elon Musk)在其社交網站X的帳號上稱，美國真正的總統不是拜登，而是控制「拜登讀稿機」的人。

這位億萬富翁說無論拜登由誰控制，他都「絕對不稱職」，應該宣布對他進行彈劾。馬斯克稱：「真正的總統是控制讀稿機的人。」

拜登的反對者認為，拜登經常陷入可笑的事件，其原因是年齡和可能存在的健康問題。

共和黨今年初重掌眾院主導權後，保守派一直要求彈劾拜登。眾院議長麥卡錫早前表示，整個拜登家族都涉嫌貪腐，相關調查只是順理成章的一步，可能9月就會有所行動。

據悉，共和黨人威脅對拜登發起彈劾調查後，知情人士透露白宮已召集律師、幕僚等各方面的成員設立戰情室，並研究前總統柯林頓的策略準備應對。

拜登 彈劾 眾院

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