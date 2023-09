馬斯克酸拜登：美國由操作「總統讀稿機」的人統治

據俄羅斯衛星通訊社10日消息,全球首富馬斯克(Elon Musk)在其社交網站X的帳號上稱,美國真正的總統不是拜登 ,而是控制「拜登讀稿機」的人。

這位億萬富翁說無論拜登由誰控制,他都「絕對不稱職」,應該宣布對他進行彈劾 。馬斯克稱:「真正的總統是控制讀稿機的人。」

拜登的反對者認為,拜登經常陷入可笑的事件,其原因是年齡和可能存在的健康問題。

共和黨今年初重掌眾院 主導權後,保守派一直要求彈劾拜登。眾院議長麥卡錫早前表示,整個拜登家族都涉嫌貪腐,相關調查只是順理成章的一步,可能9月就會有所行動。

據悉,共和黨人威脅對拜登發起彈劾調查後,知情人士透露白宮已召集律師、幕僚等各方面的成員設立戰情室,並研究前總統柯林頓的策略準備應對。

Elon Musk: Honestly, it's hard for me to say what Biden is doing. the real president is the one who controls [his] teleprompter. The path to true power is the path to a teleprompter. The main thing for a politician is good eyesight: Here is Biden and a teleprompter at a rally. pic.twitter.com/41qCYDZN1b