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拜登訪越半導體成焦點 多家美國科技巨擘將與會

中央社記者陳家倫河內9日專電
總統拜登。（Getty Images）
總統拜登。（Getty Images）

總統拜登明天將訪問越南，兩國關係可望升級。媒體報導，多家美國重要半導體與科技公司，包括英特爾、格羅方德以及谷歌的高階主管也將在河內出席一場會議。

拜登（Joe Biden）10至11日訪問越南，根據中央社掌握的消息，拜登將於明天午後抵達河內，接著與越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行雙邊會談，並對外說明會談成果。

此外，拜登也預定與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）見面，並舉行一場企業家圓桌論壇；隨後會見越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）與出席國宴。

路透社引述多名知情人士報導，谷歌（Google）、英特爾（Intel）、半導體封測大廠艾克爾（Amkor）、美滿（Marvell）、格羅方德（GlobalFoundries）和飛機製造商波音（Boeing）的高階主管10日將在河內出席一場圓桌論壇。

前述被路透社點名的企業並未立即回覆查證。

報導表示，與會的還有越南最大的IT服務提供商FPT，以及包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在內的美國與越南高層官員，人數加起來約莫30人。

英特爾在越南南部已投資一座15億美元的工廠，用於組裝、封裝與測試晶片，這也是英特爾全球最大的工廠，並且已經有擴廠計畫。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7月到越南訪問時表示，艾克爾正在河內附近建設「一家最先進的大型半導體組裝和測試工廠」，而這家公司的越南網頁上已開出數十個職缺。

晶片設計公司美滿表示，計劃在越南建立一個「世界級」中心。

美國一家重要晶片公司的高階主管表示，越南政府原本就積極與在越南投資的重要晶片公司接觸，像是英特爾、三星（Samsung）和高通（Qualcomm）等，徵求有關建立越南第一座晶圓廠的意見。

美國官員還說，升級與越南的關係將有助於雙方在人工智慧（AI）領域的合作，谷歌在AI方面扮演全球要角，而越南最大民營集團Vingroup旗下也有一個專注於AI的部門。

知情人士表示，波音可能會宣布一項有關出售50架737 MAX噴射機的交易。對此，波音拒絕發表評論。

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