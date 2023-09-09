加州規定社群媒體須揭露言論管理政策 遭X提告

加州去年立法，對社群媒體訂定新的透明度規定。原為推特（Twitter）的X公司今天為此控告加州政府。（路透）

加州 去年立法，對社群媒體 訂定新的透明度規定，要求他們公布對不實資訊、騷擾、仇恨言論與極端主義的管理政策。原為推特（Twitter）的X公司今天為此控告加州政府。

路透社報導，億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）擁有的社群媒體平台X表示，根據美國憲法第一修正案與加州州憲法，加州的587號議會法案（Assembly Bill 587，簡稱AB 587）侵犯了言論自由權。

X在向加州沙加緬度聯邦法院遞交的訴狀中表示，AB 587的「真正意圖」是要施壓社群媒體將加州認為反感的內容移除，藉此強迫他們採取加州對政治性議題的觀點，「這本身就是一種形式的強迫言論」。

馬斯克自稱為言論自由絕對主義者，他去年10月以440億美元收購推特後，開除了多位負責監督與規範內容的員工，並恢復先前管理階層封禁的一些帳號。

但自從馬斯克接掌這個社群平台後，美國民權組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）與對抗網路仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）記錄到平台上對猶太人、非裔、男同性戀與跨性別者的仇恨言論增加。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）的辦公室表示，他們將在法院回應X的提告。

AB 587要求年營業毛額達1億美元的社群媒體公司，每半年須公布內容審核做法，以及平台上令人反感的貼文數量與相關處理方式。

加州新法還要求社群媒體公司提供服務條款副本。若未遵守種種規定，最高可能面臨每次違規每天罰1萬5000美元的民事罰款。

民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）去年9月簽署這項法律，當時他表示，加州不會讓社群媒體成為供人散布仇恨言論與不實資訊的「武器」。