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7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

編譯周辰陽／即時報導
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)
美國阿肯色州的7歲女孩艾絲朋日前到鑽石坑州立公園遊玩慶生時，找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。(截取自阿肯色州立公園官網)

如果鑽石是女孩最好的朋友，阿肯色州的7歲女孩艾絲朋（Aspen Brown）日前到鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）遊玩慶生時，就有了一個終身朋友。因為，她找到了一顆2.95克拉的金棕色鑽石。

NBC新聞9日報導，艾絲朋1日跟爸爸與祖母一起到鑽石坑州立公園遊玩時，發現了這顆大約有青豌豆大小的寶石。根據園方聲明，她跟家人到了鑽石搜尋區，爸爸路德（Luther Brown）回憶起女兒發現罕見鑽石的那一刻，「她覺得熱了，想要坐下來一會兒，於是走到柵欄旁的一些大石頭。接下來我只記得，她向我跑過來，說『爸爸！爸爸！我找到了一個！』」。

在離開公園的路上，布朗一家在鑽石探索中心（Diamond Discovery Center）駐足，工作人員則證實艾絲朋的發現是顆鑽石。根據阿肯色州立公園（Arkansas State Parks）聲明，這是今年遊客找到的第二大鑽石，僅次於3月的一顆3.29克拉棕色鑽石。

鑽石坑州立公園管理處助理處長考克斯（Waymon Cox）表示，艾絲朋找到的鑽石是他在「最近幾年所見過最美麗的鑽石之一」，稱這顆鑽石「呈現金棕色，有著閃閃發亮的光澤」。他說，「這是一個完整的晶體，沒有破碎的刻面，鑽石形成時則產生了一側的小裂縫」。

阿肯色州立公園發言人索爾斯（Shealyn Sowers）告訴NBC新聞，公園遊客可以保留他們找到的鑽石，她則不知道艾絲朋找到的鑽石推估價值。路德表示，女兒找到的這個鑽石將命名為「艾絲朋鑽」（Aspen Diamond），「她不需要任何技巧就能找到，就只是在正確的時間出現在正確的地點」。

州立公園 阿肯色州 推特

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