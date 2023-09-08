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美起訴Trickbot網攻集團9俄籍成員 涉勒索企業醫院

中央社華盛頓7日綜合外電報導
美國3州政府今天宣布起訴9名俄羅斯人，他們據信是網路犯罪組織Trickbot的成員。這個組織不斷以同名勒索軟體攻擊企業要求贖金，還在COVID-19疫情期間鎖定醫院為目標。路透
美國3州政府今天宣布起訴9名俄羅斯人，他們據信是網路犯罪組織Trickbot的成員。這個組織不斷以同名勒索軟體攻擊企業要求贖金，還在COVID-19疫情期間鎖定醫院為目標。路透

美國3州政府今天宣布起訴9名俄羅斯人，他們據信是網路犯罪組織Trickbot的成員。這個組織不斷以同名勒索軟體攻擊企業要求贖金，還在COVID-19疫情期間鎖定醫院為目標。

法新社報導，受攻擊對象所在地俄亥俄州、田納西州和加州宣布連串起訴書。被告9人當中，有些人據稱與俄羅斯情報部門有關聯。

同一時間，美國財政部和國務院及英國當局也將這9名嫌疑駭客和其他2人列入制裁黑名單。

根據起訴書，Trickbot集團自2016年開始散布同名惡意軟體和名為Conti的相關勒索軟體，攻擊了數百個目標，地點涵蓋幾乎美國所有州及其他30多個國家。

此外，這群駭客利用惡意軟體侵入被害人電腦，竊取銀行帳號和密碼，以便從帳戶偷走金錢。

英國的國家打擊犯罪局（National Crime Agency）指出，Trickbot集團在全球至少獲取了1億8000萬美元不法所得，包括在英國收割了2700萬英鎊（約3365萬美元）。

根據當局說法，2020至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，Trickbot集團還特別鎖定醫院和醫療照護機構為目標。

他們的攻擊方式是侵入電腦系統後，將所有資料加密，再向被害人索取解密贖金，每次索求金額從數十萬美元至數百萬美元不等，並要求以加密貨幣支付。

被起訴的9人當中包括朱伊科夫（Andrey Zhuykov），他的身分是Trickbot集團的高階管理人，身兼程式設計師、測試員、「人力資源經理」及財務經理。 

疫情 俄羅斯 駭客

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