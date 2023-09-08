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蘋果秋季新品發表會即將登場 一文盡覽各項市場傳言

編譯陳律安、易起宇／綜合外電
市場引頸期盼的蘋果秋季發表會，將在台灣時間13日凌晨登場。(美聯社)
市場引頸期盼的蘋果秋季發表會，將在台灣時間13日凌晨登場。(美聯社)

萬眾矚目的蘋果秋季發表會將在9月12日凌晨舉行，彭博資訊彙整了目前已知的各項訊息，搶先帶讀者爭睹新品可能的風貌。

彭博資訊報導指出，蘋果將按照往年慣例，推出iPhone 15、15 Plus、15 Pro及15 Pro Max，而不是如某些人臆測的Pro Ultra型號。iPhone 15與15 Plus的機身，與前代機型相同，仍採鋁質邊框和玻璃機背，高階的15 Pro和15 Pro Max則將邊框從不銹鋼改為鈦金屬，強化耐用度並使機身減重約10%。

新iPhone變這樣...

iPhone 15和15 Plus的螢幕尺寸與前代相同，分別為6.1吋和6.7吋，15 Pro和15 Pro Max的螢幕將稍微加大，但最主要的變更，是螢幕邊框的寬度將縮小約三分之一，這是拜蘋果新製程低壓注塑成型（LIPO）所賜。

新一代的兩款初階機型，也將新增於前代高階機種iPhone 14 Pro首次亮相的動態島，用戶在螢幕上方即可看到各類通知。

蘋果將延續近年策略，賦予高階機種性能優勢。兩款Pro機型搭載3奈米製程、速度更快的A17晶片，帶來更迅捷的操作反應，同時也降低了耗電量。15和15 Plus將配備去年兩款高階機種的A16晶片。

兩款初階機型的鏡頭獲得大幅提升，主鏡頭像素從1,200萬提升到4,800萬，iPhone 15 Pro Max將配備潛望式鏡頭，顯著改善變焦功能，從原本的3倍變焦提高至約6倍。

iPhone 15系列機型將全部改用USB Type-C連接埠，有別於原先的Lightning規格，但只有兩款Pro機型配有更快傳輸速度的Type-C。全數機型的無線充電速度都加快。

Pro和Pro Max機型將取消原有的響鈴/靜音開關，改成配備動作鈕，可自訂多項功能，例如將手機靜音、開啟手電筒或相機，呼叫Siri等。

Apple Watch" rel="154292">Apple Watch有這些更新...

在Apple Watch方面，蘋果計劃更新兩條產品線：Apple Watch Series 9和第二世代的Apple Watch Ultra。所有新表的外觀都將類似去年款式，但最大重點在於效能，今年的新表採用新的晶片，這將是Apple Watch自2020年Series 6來首次處理器升級。

今年的新表也將採用和iPhone 15一樣的U2 UWB晶片，可加強定位能力，以提升「尋找」（Find My）功能。此外，新表也將搭載多種感測器和進行內部零件升級，以提升速度、效率和準確性，包括新的光學心率感測器。

AirPods的亮點在軟體...

在AirPods無線耳機方面，配合iPhone改用Type C充電，蘋果正計劃為所有Lightning介面配件都推出新版本，首批名單包括最暢銷的AirPods Pro耳機，低階版的AirPods和AirPods Max也最快明年推出Type C版本。

雖然新的耳機硬體上將沒有其他重大升級，但軟體更新上將改善自動裝置切換功能、透過AirPods本身切換靜音和非靜音的能力，並新增對話感知（Conversation Awareness）功能，在有人向配戴者說話時自動靜音。蘋果也計劃在AirPods上加裝健康功能，包括體溫感測和新的聽力測試系統，但這些功能可能之後才推出。

iPhone Apple Watch Apple

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