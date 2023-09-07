AirTag又立功 警靠定位找失竊車 意外抓到笨賊另一面

蘋果AirTag又再次立下功勞，協助田納西州警方破獲一起汽車竊盜案件，還揪出嫌犯身上的毒品與槍枝。（路透）

AirTag立大功？田納西州 警方利用蘋果（Apple ）藍牙智慧防丟器AirTag追緝一輛贓車後，成功逮捕嫌犯，甚至還在嫌犯的身上發現非法的手槍、大麻 等非法物品，最後嫌犯因竊盜車輛而遭到羈押，保釋金額為2萬8500美元。

AirTag在過去曾經協助過多起行李失蹤案件，甚至也在盆栽遭竊案件上有巨大幫助，而這次在田納西州似乎又立下一次大功。根據外媒「9To5Mac」報導，納什維爾（Nashville）一位民眾8月3日向警察通報自己的汽車遭竊，且車上剛好有配置一個AirTag，因此可以追蹤車輛位置。

警方獲報後透過AirTag找到汽車位置，接著與相關部門警察聯繫，開始展開跟蹤。竊賊將被偷竊的汽車大喇喇停在理髮店門口，之後便進入理髮店，警察幾乎在沒有阻撓的狀況下直接進入理髮店並將他逮捕並拘留。

該名嫌犯在被逮補時身上背著一個包包，其中包含一個螺絲起子、車輛鑰匙以及專門竊盜用的車輛鑰匙改造機器。除此之外，還意外在他包包發現了一把手槍、49克的大麻以及電子磅秤和各種塑膠袋等。最後該名嫌犯因竊盜車輛而遭到羈押，保釋金額為28500美元。