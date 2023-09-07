我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂再次升息 那指連跌四天

11萬無證客湧入 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

AirTag又立功 警靠定位找失竊車 意外抓到笨賊另一面

聯合新聞網／即時報導
蘋果AirTag又再次立下功勞，協助田納西州警方破獲一起汽車竊盜案件，還揪出嫌犯身上的毒品與槍枝。（路透）
蘋果AirTag又再次立下功勞，協助田納西州警方破獲一起汽車竊盜案件，還揪出嫌犯身上的毒品與槍枝。（路透）

AirTag立大功？田納西州警方利用蘋果（Apple ）藍牙智慧防丟器AirTag追緝一輛贓車後，成功逮捕嫌犯，甚至還在嫌犯的身上發現非法的手槍、大麻等非法物品，最後嫌犯因竊盜車輛而遭到羈押，保釋金額為2萬8500美元。

AirTag在過去曾經協助過多起行李失蹤案件，甚至也在盆栽遭竊案件上有巨大幫助，而這次在田納西州似乎又立下一次大功。根據外媒「9To5Mac」報導，納什維爾（Nashville）一位民眾8月3日向警察通報自己的汽車遭竊，且車上剛好有配置一個AirTag，因此可以追蹤車輛位置。

警方獲報後透過AirTag找到汽車位置，接著與相關部門警察聯繫，開始展開跟蹤。竊賊將被偷竊的汽車大喇喇停在理髮店門口，之後便進入理髮店，警察幾乎在沒有阻撓的狀況下直接進入理髮店並將他逮捕並拘留。

該名嫌犯在被逮補時身上背著一個包包，其中包含一個螺絲起子、車輛鑰匙以及專門竊盜用的車輛鑰匙改造機器。除此之外，還意外在他包包發現了一把手槍、49克的大麻以及電子磅秤和各種塑膠袋等。最後該名嫌犯因竊盜車輛而遭到羈押，保釋金額為28500美元。

田納西州 大麻 Apple

上一則

微軟爆中國掌控社媒假帳號 企圖利用AI影響美國選民

延伸閱讀

紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍

紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍
史島2菸草店查獲非法大麻 罰逾10萬元

史島2菸草店查獲非法大麻 罰逾10萬元
全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是
衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級

衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

2023-09-01 09:57
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37
一名內布拉斯加男子將一頭巨大的安哥拉牛(Watusi bull)放在副駕駛行駛。(截取自News Channel Nebraska影片)

巨型公牛坐副駕駛…民眾驚嚇報警 內州男高速路被攔下

2023-08-31 13:22

超人氣

更多 >
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析