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迷你珍珠港？馬斯克秘令關掉星鏈 阻烏偷襲克里米亞

編譯周辰陽／即時報導
社群媒體平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）。（路透）
社群媒體平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）。（路透）

CNN獨家報導，根據改編自作家艾薩克森（Walter Isaacson）筆下的科技業億萬富豪馬斯克新傳記「Elon Musk」書摘，他在2022年秘密命令麾下工程師關掉克里米亞海岸附近的星鏈衛星通訊網，破壞了烏克蘭俄羅斯海軍艦隊的偷襲行動。

艾薩克森寫道，當載有爆裂物的烏克蘭水下無人艇接近俄羅斯艦隊時，它們「失去連接，無害沖上岸」。

CNN披露的書摘指出，馬斯克的決定讓烏克蘭官員懇求他把衛星重新打開，而他之所以這麼做，源於極度擔憂俄羅斯會用核武回應烏克蘭攻擊克里米亞，他跟俄羅斯高層官員的對話則清楚說明了這個恐懼。

馬斯克對他口中「迷你珍珠港」（mini-Pearl Harbor）的擔憂並未在克里米亞成真，此事卻揭露了他在俄烏戰爭開打時，發現自己身處的獨特地位。無論有意或無意，馬斯克已經成了美國官員無法忽視的權力掮客。

改編自作家艾薩克森（Walter Isaacson）筆下的科技業億萬富豪馬斯克新...
改編自作家艾薩克森（Walter Isaacson）筆下的科技業億萬富豪馬斯克新傳記「Elon Musk」。美聯社

根據另一段書摘，當烏克蘭開始使用星鏈終端機對俄羅斯進行攻勢攻擊時，馬斯克也開始質疑開戰之初的決定。他向艾薩克森提問，「我在這場戰爭是怎樣？星鏈並不是為了要參與戰爭，這是為了人們可以看Netflix、放鬆、上網上學、做美好和平的事情，而不是無人機攻擊」。

艾薩克森是著名的喬布斯與愛因斯坦傳記作者，新書「Elon Musk」為馬斯克提供了新見解，以及他對引發一場更廣泛戰爭的生存恐懼是如何驅使他拒絕了烏克蘭請求提供他們可以用來攻擊俄羅斯人的星鏈系統。「Elon Musk」由Simon & Schuster出版，定於12日上市。

馬斯克 烏克蘭 俄羅斯

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