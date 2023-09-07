副國務卿人選 對中鷹派康貝爾呼聲高

經驗豐富的外交官康貝爾（Kurt Campbell）據傳為副國務卿的主要候選人。(路透)

根據知情人士，美國副國務卿 雪蔓（Wendy Sherman）7月退休後，國家安全會議（National Security Council）印太事務協調官康貝爾已成為總統拜登 的副國務卿主要候選人。

新聞網站Axios報導，在拜登執政的頭2年半時間裡，經驗豐富的外交官康貝爾（Kurt Campbell）一直大力倡導對中國採取更具對抗性的態度。

康貝爾在歐巴馬任內擔任國務院 亞太助卿，也是戰略顧問公司亞洲集團（Asia Group）的創始執行長，且在華府大使館圈以及亞洲各國外交部中都是響叮噹的人物。

如果擔任副國務卿，康貝爾將處理美國與中國日益複雜的關係，因為華府試圖走鋼索，限制中國在印太地區的擴張和影響力，同時繼續與北京在貿易、基礎科學和其他領域合作。

國務院尚未做出最終決定，此任命案還需獲得參議院同意。白宮拒絕發表評論。

政治新聞媒體Politico報導，白宮副國家安全顧問范納 (Jon Finer) 一直是副國務卿的熱門人選，但今年夏初，拜登要求他繼續擔任目前的職務。

康貝爾的妻子是現任國家經濟會議（National Economic Council）主任布蘭納德（Lael Brainard），她還曾擔任聯準會（Fed）副主席和財政部負責國際事務的次長。

目前的副國務卿由主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）代理。據兩位知情人士透露，盧嵐也是副國務卿的候選人之一。

兩位知情人士稱，盧嵐和坎貝爾過去的關係並不好，提名坎貝爾可能導致盧嵐走人，這樣一來，國務院位階最高的4位官員將沒有女性。