我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆解專家：華為新手機 中國製晶片含量近三分之二

德州無證客專車送往外州引熱議 紐時：還只占少數

副國務卿人選 對中鷹派康貝爾呼聲高

中央社華盛頓6日綜合外電報導
經驗豐富的外交官康貝爾（Kurt Campbell）據傳為副國務卿的主要候選人。(路透)
經驗豐富的外交官康貝爾（Kurt Campbell）據傳為副國務卿的主要候選人。(路透)

根據知情人士，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月退休後，國家安全會議（National Security Council）印太事務協調官康貝爾已成為總統拜登的副國務卿主要候選人。

新聞網站Axios報導，在拜登執政的頭2年半時間裡，經驗豐富的外交官康貝爾（Kurt Campbell）一直大力倡導對中國採取更具對抗性的態度。

康貝爾在歐巴馬任內擔任國務院亞太助卿，也是戰略顧問公司亞洲集團（Asia Group）的創始執行長，且在華府大使館圈以及亞洲各國外交部中都是響叮噹的人物。

如果擔任副國務卿，康貝爾將處理美國與中國日益複雜的關係，因為華府試圖走鋼索，限制中國在印太地區的擴張和影響力，同時繼續與北京在貿易、基礎科學和其他領域合作。

國務院尚未做出最終決定，此任命案還需獲得參議院同意。白宮拒絕發表評論。

政治新聞媒體Politico報導，白宮副國家安全顧問范納 (Jon Finer) 一直是副國務卿的熱門人選，但今年夏初，拜登要求他繼續擔任目前的職務。

康貝爾的妻子是現任國家經濟會議（National Economic Council）主任布蘭納德（Lael Brainard），她還曾擔任聯準會（Fed）副主席和財政部負責國際事務的次長。

目前的副國務卿由主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）代理。據兩位知情人士透露，盧嵐也是副國務卿的候選人之一。

兩位知情人士稱，盧嵐和坎貝爾過去的關係並不好，提名坎貝爾可能導致盧嵐走人，這樣一來，國務院位階最高的4位官員將沒有女性。

國務卿 國務院 拜登

上一則

美延長陸貨關稅豁免 中外交部：搞「關稅戰」無贏家

延伸閱讀

美延長陸貨關稅豁免 中外交部：搞「關稅戰」無贏家

美延長陸貨關稅豁免 中外交部：搞「關稅戰」無贏家
氣候vs.經濟 拜登撤銷阿拉斯加石油鑽探 原民意見兩極

氣候vs.經濟 拜登撤銷阿拉斯加石油鑽探 原民意見兩極
第一夫人吉兒染疫 拜登授勳未戴口罩又早退挨批

第一夫人吉兒染疫 拜登授勳未戴口罩又早退挨批
拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

2023-09-01 09:57
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37
一名內布拉斯加男子將一頭巨大的安哥拉牛(Watusi bull)放在副駕駛行駛。(截取自News Channel Nebraska影片)

巨型公牛坐副駕駛…民眾驚嚇報警 內州男高速路被攔下

2023-08-31 13:22

超人氣

更多 >
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議
2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響

2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」