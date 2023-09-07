我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州無證客專車送往外州引熱議 紐時：還只占少數

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

美延長陸貨關稅豁免 中外交部：搞「關稅戰」無贏家

記者謝守真／即時報導
圖為中國外交部發言人毛寧。（美聯社）
圖為中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

貿易代表署6日宣布，將延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅豁免期，延長至今年12月31日。對此，中國外交部發言人毛寧表示，作為原則，我們一貫反對搞「關稅戰」，我們認為「關稅戰」沒有贏家。

中國外交部於7日舉行例行記者會，有記者問及，美國貿易代表辦公室宣布，將繼續延長對352項已恢復豁免的中國進口商品的關稅豁免期至今年年底。毛寧回應，「關於關稅的具體問題，建議你向中方的主管部門了解」。

毛寧強調，作為原則，我們一貫反對搞「關稅戰」，我們認為「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

另，據路透報導，貿易代表署去年恢復了549項已到期豁免中的352項。而USTR聲明提到，今次獲延長豁免的包括352項大陸進口產品，以及77項新冠肺炎相關的類別。有關產品的豁免原本在9月30日到期，但獲延長至12月31日，並根據法定的四年審視期，可以考慮進一步延長，是「適當之舉」。

此前，商務部部長雷蒙多日前結束對中國的訪問後曾表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為川普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。據悉，目前尚不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前，拜登政府不會作出任何變動。

關稅 拜登 雷蒙多

上一則

宗教自由官司在最高法院勝訴 華州足球教練現已請辭

延伸閱讀

中美角力未歇 美延長豁免部分中國進口商品關稅至年底

中美角力未歇 美延長豁免部分中國進口商品關稅至年底
網友P圖惡搞 美商務部長雷蒙多「被代言」華為

網友P圖惡搞 美商務部長雷蒙多「被代言」華為
雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片

雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片
雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力

雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

2023-09-01 09:57

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

2023-08-30 17:10
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37

超人氣

更多 >
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議
2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響

2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響