美延長陸貨關稅豁免 中外交部：搞「關稅戰」無贏家

圖為中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

貿易代表署6日宣布，將延長對352項中國進口商品和77項新冠相關產品的「301條款」關稅 豁免期，延長至今年12月31日。對此，中國外交部發言人毛寧表示，作為原則，我們一貫反對搞「關稅戰」，我們認為「關稅戰」沒有贏家。

中國外交部於7日舉行例行記者會，有記者問及，美國貿易代表辦公室宣布，將繼續延長對352項已恢復豁免的中國進口商品的關稅豁免期至今年年底。毛寧回應，「關於關稅的具體問題，建議你向中方的主管部門了解」。

毛寧強調，作為原則，我們一貫反對搞「關稅戰」，我們認為「關稅戰」沒有贏家，美國單方面對華徵收關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界。

另，據路透報導，貿易代表署去年恢復了549項已到期豁免中的352項。而USTR聲明提到，今次獲延長豁免的包括352項大陸進口產品，以及77項新冠肺炎相關的類別。有關產品的豁免原本在9月30日到期，但獲延長至12月31日，並根據法定的四年審視期，可以考慮進一步延長，是「適當之舉」。

此前，商務部部長雷蒙多 日前結束對中國的訪問後曾表示，這些關稅在許多情況下並沒有意義，「我認為川普的關稅原本可以更具戰略性，這是我們進行這項四年審查的原因」。貿易代表署的審查，就是要看這些關稅是否有效。據悉，目前尚不清楚USTR何時完成審查，但認為在完成前，拜登 政府不會作出任何變動。