我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州無證客專車送往外州引熱議 紐時：還只占少數

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

宗教自由官司在最高法院勝訴 華州足球教練現已請辭

記者顏伶如／即時報導
海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(Bremerton High School)美式足球教練。(美聯社)
海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(Bremerton High School)美式足球教練。(美聯社)

華盛頓州高中足球教練甘迺迪(Joseph Kennedy)賽後率球員返回球場禱告遭學區停職，官司一路上訴到最高法院，2022年6月獲判勝訴。不過，新學年才剛開學，甘迺迪僅指導一場比賽便自行請辭。他接受媒體訪問時說，復職之後遭到報復，因此決定辭職。

海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(BremertonHigh School)美式足球教練。多年來，甘迺迪會在比賽結束後，率領全體球員回到球場中央，單膝下跪向上帝禱告。布瑞米爾頓學區2015年接獲民眾投訴指出，甘迺迪的禱告作法干預學生個人宗教自由。

學區建議甘迺迪賽前賽後皆可私下禱告，若要在球場禱告則要等待所有學生離開。甘迺迪並未接受建議而遭停職。甘迺迪對學區提告，但聯邦第九巡迴上訴法院裁定學區勝訴，最高法院大法官去年則以6票對3票表決裁定甘迺迪勝訴。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，甘迺迪在6日聲明中表示，復職之後遭到學區報復，加上必須照顧住在外州的生病家人，因此決定辭職。

甘迺迪說，過去這段時間長期住在佛羅里達州，9月1日是新學期第一場比賽，比賽之前便對於能否繼續擔任教練出現疑慮。他表示，脫離學校體系之後，對於倡導憲法保障自由與宗教信仰自由，可以有更好的發揮。

協助甘迺迪打官司的非營利保守派法律組織「第一自由研究所」(First Liberty Institute)總顧問薩塞爾(Hiram Sasser)說，對於甘迺迪復職後遭到學區報復將展開調查。

薩塞爾說，學區無所不用其極讓甘迺迪感覺到「不受歡迎」，「第一自由研究所」將在調查之後決定是否採取法律行動。

學區 足球 華盛頓州

上一則

氣候vs.經濟 拜登撤銷阿拉斯加石油鑽探 原民意見兩極

下一則

美延長陸貨關稅豁免 中外交部：搞「關稅戰」無贏家

延伸閱讀

奇諾谷學區學生跨性別通知家長 暫喊卡

奇諾谷學區學生跨性別通知家長 暫喊卡
奇諾谷學區新決定臨時限制令 華裔教委有支持有反對

奇諾谷學區新決定臨時限制令 華裔教委有支持有反對
學生改「性」家長不知情 學區和解

學生改「性」家長不知情 學區和解
南加法官阻止奇諾谷學區跨性別通知家長

南加法官阻止奇諾谷學區跨性別通知家長

熱門新聞

(美聯社)

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

2023-09-05 19:44
新型新冠變種病毒BA.2.86傳播很快，已蔓延五州，紐約市呼籲市民盡快接種疫苗，並在勞工節長周末戴上口罩。(Getty Images)

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

2023-09-01 23:58
涉嫌在鄰居門口放毒的南佛州大學化學系博士生李旭明監獄照。(Hillsborough County Sheriff's Office官網)

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

2023-09-02 22:36
知名美國畫家懷斯(Newell Convers Wyeth)作品。(取自拍賣商Bonhams Skinner官網)

「這是夢嗎？」二手店花4元買畫 價格飆漲3萬7千多倍

2023-09-01 09:57

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

2023-08-30 17:10
一名火人祭參加者走在泥濘裡。(路透)

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

2023-09-03 12:37

超人氣

更多 >
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議
2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響

2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響