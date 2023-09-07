宗教自由官司在最高法院勝訴 華州足球教練現已請辭

海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(Bremerton High School)美式足球教練。(美聯社)

華盛頓州 高中足球 教練甘迺迪(Joseph Kennedy)賽後率球員返回球場禱告遭學區 停職，官司一路上訴到最高法院，2022年6月獲判勝訴。不過，新學年才剛開學，甘迺迪僅指導一場比賽便自行請辭。他接受媒體訪問時說，復職之後遭到報復，因此決定辭職。

海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華州布瑞米爾頓高中(BremertonHigh School)美式足球教練。多年來，甘迺迪會在比賽結束後，率領全體球員回到球場中央，單膝下跪向上帝禱告。布瑞米爾頓學區2015年接獲民眾投訴指出，甘迺迪的禱告作法干預學生個人宗教自由。

學區建議甘迺迪賽前賽後皆可私下禱告，若要在球場禱告則要等待所有學生離開。甘迺迪並未接受建議而遭停職。甘迺迪對學區提告，但聯邦第九巡迴上訴法院裁定學區勝訴，最高法院大法官去年則以6票對3票表決裁定甘迺迪勝訴。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，甘迺迪在6日聲明中表示，復職之後遭到學區報復，加上必須照顧住在外州的生病家人，因此決定辭職。

甘迺迪說，過去這段時間長期住在佛羅里達州，9月1日是新學期第一場比賽，比賽之前便對於能否繼續擔任教練出現疑慮。他表示，脫離學校體系之後，對於倡導憲法保障自由與宗教信仰自由，可以有更好的發揮。

協助甘迺迪打官司的非營利保守派法律組織「第一自由研究所」(First Liberty Institute)總顧問薩塞爾(Hiram Sasser)說，對於甘迺迪復職後遭到學區報復將展開調查。

薩塞爾說，學區無所不用其極讓甘迺迪感覺到「不受歡迎」，「第一自由研究所」將在調查之後決定是否採取法律行動。