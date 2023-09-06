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這十個品牌擁有最高顧客忠誠度 但前三名沒有蘋果

編譯林聰毅／綜合外電
根據一項最新的調查報告，Google母公司Alphabet是客戶忠誠度最高的品牌。美聯社
根據一項最新的調查報告，Google母公司Alphabet是客戶忠誠度最高的品牌。美聯社

Google母公司字母（Alphabet）今年來出現一些負面新聞，從裁員上萬人到面臨監管挑戰，但人們仍然繼續使用Google、Gmail和Chrome。

從事專業機構分析和排名的B2B業者DesignRush公司在最近的報告說，Alphabet擁有全美最忠實的客戶。該公司的「客戶忠誠度指數」透過一系列六項指標對財星100大公司進行了評估。這些指標包括：公司財務、平均評等和客戶評論數、社群媒體追蹤和參與度、與客服相關的Google搜尋、市場研究公司YouGov的受歡迎程度評分，以及淨推薦值(NPS)。

財經新聞網站CNBC報導，根據這些指標所做的評比，在美國客戶忠誠度最高的前十個品牌依序為：Alphabet、居家修繕商Lowe's、英特爾、蘋果、可口可樂、百事公司、亞馬遜、全州保險（Allstate）、微軟、嬌生。

這份報告說，淨推薦值、客戶評論及YouGov評分等三指標將Alphabet推上榜首。DesignRush指出，（8月初）Google的平均客戶評價為3.1顆星，在財星100大中高居第二。在6,000多個評價中有半數以上是5顆星。YouGov也表示，Google的受歡迎程度為73%，在這項研究中排名第二。

Lowe's排名第二，在YouGov評分中以75%的受歡迎程度領先所有公司，比其最大競爭同業家得寶（Home Depot）高出5個百分點。該報告並表示，排名第三的是半導體巨頭英特爾，其「客戶服務和投訴相關搜尋數最低」。

根據這項報告，排名第四的蘋果公司長期以來以擁有狂熱的粉絲群而聞名於世，但該公司在客戶服務部門「意外」受挫。DesignRush表示，這意味著人們在網上搜尋與蘋果相關支援問題的次數，比大多數其他財星100大公司多。

整體而言，經常被視為競爭對手的四位科技大咖Alphabet、蘋果、亞馬遜和微軟，都擠進了前十名。另一媒體巨頭Meta則未能進入此榜。

在非科技公司中，飲料界的兩位宿敵可口可樂和百事公司分別排名第五和第六。這份報告說，可口可樂「擁有一些最滿意的客戶」；百事公司在淨推薦值和社群媒體參與度方面領先可口可樂。

Google 可口可樂 社群媒體

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