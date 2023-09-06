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談國會暴亂案 賀錦麗：川普不能自外於究責

中央社雅加達6日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗。美聯社
美國副總統賀錦麗。美聯社

美國副總統賀錦麗今天表示，試圖推翻2020年美國總統選舉結果並對隨之而來的國會暴亂案難辭其咎的人，都必須追究其責任，即便是前總統川普如果有份的話也是一樣。

代替美國總統拜登到印尼首都雅加達出席東南亞國家協會（ASEAN）高峰會的賀錦麗（Kamala Harris）接受美聯社專訪時說：「讓證據和事實決定本案走向。」

在明年總統大選共和黨黨內初選中聲勢領先的川普，因為2020年試圖保住權力的作為，已遭聯邦檢察官起訴。他也因圖謀推翻喬治亞州選民意志而遭到起訴。

曾任加州檢察長的賀錦麗說：「我生涯大部分時間在當檢察官，我認為應該依法究責，違法就必須負責任。」

白宮對於川普遭到刑事指控一事向來審慎因應，希望避免有絲毫政治干預影響到檢察官辦案。不過拜登總統（Joe Biden）與賀錦麗向來直言不諱地認為，2020年選後亂象為美國民主帶來真正的危險。

賀錦麗在專訪中指出：「民主政治非常脆弱，能夠強韌到什麼程度，端視我們有多麼強烈的意願為其奮戰。」

雖然拜登缺席東協峰會，賀錦麗在專訪中強調，白宮仍舊信守對區域所作承諾。

「我相信，不管現在或是未來，開展並且加強這些關係，對於我們美國人自身的安全和繁榮而言，都具有重大利益。」

東南亞是美中競爭的關鍵場域，尤其在有全球1/3航運行經的南海議題上。北京近日公布最新的「2023年版標準地圖」，凸顯出它對爭議性南海的領土主張。

賀錦麗說：「那是違法的，我就是這樣看待那份地圖的。」

有報導指出，俄羅斯正就取得侵略烏克蘭所需武器在與北韓磋商，賀錦麗對此予以嚴正警告，並稱兩國可能的結盟之舉「不明智」。

「俄羅斯已經被判戰略失敗。他們在烏克蘭毫無理由的侵略行動現在已經導致俄軍的神秘光環陷入灰飛煙滅的境地。」

已經80歲的拜登投入競選連任，賀錦麗在專訪中針對有關他年紀太大的疑慮予以駁斥。她說：「我會這麼跟你講，我認為美國人民最後會希望了解到他們的總統會兌現承諾，而拜登兌現了承諾。」

身為總統一職的第一順位繼承人，賀錦麗表示，她可能成為總統的想法是「假設性的」，但是她也為此準備好了。

「拜登政躬康泰，所以這不會發生。不過我們也必須理解到，每一位副總統、每一位都明白，宣誓時他們都非常清楚可能有一天必須承擔接替總統的責任。」

「我也沒有例外。」

賀錦麗 拜登 川普

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