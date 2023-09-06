X平台被控反猶 馬斯克稱營收下滑揚言興訟

社群媒體平台X的老闆馬斯克（Elon Musk）。（路透）

社群媒體平台X的老闆馬斯克 （Elon Musk）表示，他考慮控告一個重要反誹謗團體，他主張該團體提出的反猶太主義指控，讓公司蒙受損失。

法新社報導，馬斯克4日晚間指控，美國猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）對他與X平台（舊稱推特 ）的投訴毫無根據，還嚇跑廣告主。

馬斯克當天在X推文：「為恢復我們的平台在反猶太主義問題上的清白，看來我們別無選擇，只能對反誹謗聯盟提出誹謗訴訟…喔，真諷刺啊！」

馬斯克寫道，「根據我們從廣告主那邊聽來的說法，反誹謗聯盟似乎得為我們喪失的多數營收負責」。他還說該組織「可能跟公司一半市值蒸發有關，所以大約是220億美元」。

反誹謗聯盟拒絕評論馬斯克提出的訴訟威脅。

「禁止反誹謗聯盟」的標籤已成為X平台上的流行趨勢，馬斯克曾對有相關標籤的貼文按讚，因而遭到砲轟。

馬斯克去年買下推特，並將平台更名為X。

另一方面，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，馬斯克去年以440億美元收購推特前後，曾向成立20年、由他經營的火箭和衛星公司SpaceX 借了10億美元。

根據報導引述的相關文件，SpaceX去年10月批准借款，馬斯克於當月全數提領，且這筆借款是以馬斯克所持部分SpaceX股票作為抵押。同月馬斯克便取得推特所有權。

報導指出，馬斯克一直跟銀行有協議，可用他在特斯拉（Tesla）等自家公司的股份作為抵押來借款。

報導並寫道，收購推特的交易使馬斯克的財務狀況進一步惡化。

SpaceX與X皆未立即回覆路透社的置評請求。