羅德島州國會議員特別選舉 反川候選人獲共和黨提名

羅德島州11月將舉行第一選區聯邦眾議員特別選舉，曾經公開批評前總統川普的李奧納德(Gerry Leonard)獲得提名。(美聯社)

羅德島州 11月將舉行第一選區聯邦眾議員特別選舉，共和黨 初選結果5日揭曉，曾經公開批評前總統川普的政壇新鮮人、海軍陸戰隊退役上校李奧納德(Gerry Leonard)以破七成得票率獲得提名，將迎戰民主黨 候選人、前總統歐巴馬任內白宮助理艾莫(Gabe Amo)。

原本代表羅德島州第一選區、任期已「七連霸」的民主黨籍聯邦眾議員西西里尼(David Cicilline)今夏辭職，轉任非營利組織「羅德島基金會」(Rhode Island Foundation)總裁。「羅德島基金會」是全美規模最大、歷史最悠久的社區基金會之一。西西里尼席次空缺的遞補人選，將由11月7日特別選舉決定。

在共和黨初選中，李奧納德對手為前任市議員弗林(Terri Flynn)。華盛頓郵報報導，根據97.5%選票完成計票的共和黨初選結果，李奧納德得票率75.8%，弗林得票率24.2%。

李奧納德8月初接受媒體訪問時，被問到對於川普已三度遭到犯罪起訴有何看法時回答：「沒有人能夠凌駕於法律之上」。至於是否支持川普再次選總統，他則回答，共和黨有許多優秀人選。

李奧納德在海軍陸戰隊服役逾30年，曾派駐科威特、伊拉克等地，2019年退伍。李奧納德曾獲美軍頒發功績勛章(Legion of Merit)、銅星勳章(Bronze Star)、軍功獎章(Meritorious Service Medal)、作戰行動勛帶(Combat Action Ribbon)。

羅德島州第一選區向來屬於民主黨票倉。西西里尼在2022年角逐連任時，得票率領先共和黨對手超過25%。

如果李奧納德在特別選舉勝出，將成為1980年代晚期當選的麥徹特里(Ron Machtley)之後，第一位拿下羅德島州第一選區的共和黨候選人。麥徹特里任期從1989年至1995年。

李奧納德贏得初選後接受美聯社訪問時說，將持續向選民拉票，傳達「原則比政治重要，大我比小我優先」的服務理念。