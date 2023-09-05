亞馬遜獲最後機會也不讓步 下月恐面臨FTC反托辣斯訴訟

消息人士說，聯邦貿易委員會（FTC）可能會對亞馬遜發動反托辣斯訴訟。（路透）

知情人士透露，電商巨擘亞馬遜 （Amazon.com）的主管尚未向聯邦貿易委員會（FTC）做出讓步，以便就反壟斷指控達成和解，這為FTC本月稍晚發動訴訟鋪平道路。

華爾街 日報報導，亞馬遜法律團隊高層在8月15日與FTC官員進行視訊會議，這場所謂的最後會議通常是訴訟戰之前的最後一步，是這家科技巨擘向FTC提供自己的理由、阻止一場可能訴訟的一個機會。官員們已經為這場訴訟準備了好幾個月。

在這類會議上，企業有先發機會提出會改變其商業做法，以避免訴訟。但知情人士說，亞馬遜的律師沒有提出具體讓步。

其中一名知情人士表示，FTC計畫在本月底對亞馬遜提起訴訟。近年來，FTC一直在調查亞馬遜的做法，包括是否在其平台上刻意有利於自家產品，而非競爭同業的產品，以及它如何對待亞馬遜網站上的外部賣家。

一些知情人士說，訴訟將針對亞馬遜的多項商業行為，例如亞馬遜物流服務Fulfillment 、第三方賣家在亞馬遜網站上的訂價。這場訴訟將建議亞馬遜進行「結構性補救措施」，這可能導致該公司分拆。

一些知情人士說，在上個月的會議上，亞馬遜的律師向包括FTC主席麗娜汗（Lina Khan）在內的官員重申下列主張：亞馬遜的調整可能會導致價格上漲、向客戶發貨的速度變慢。

FTC沒有向亞馬遜概述其認為可以接受的補救措施，但亞馬遜主管已促請FTC提供。由於FTC已對亞馬遜進行了長達數年的調查，尚不清楚做出讓步是否會阻止該機構提起訴訟。

對於麗娜汗來說，這場訴訟將是一個具有開創性的時刻，她因在2017年於耶魯大學 法律雜誌發表的一篇文章指出亞馬遜權力過大而名聲大噪。