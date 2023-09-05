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亞馬遜獲最後機會也不讓步 下月恐面臨FTC反托辣斯訴訟

編譯葉亭均／綜合外電
消息人士說，聯邦貿易委員會（FTC）可能會對亞馬遜發動反托辣斯訴訟。（路透）
消息人士說，聯邦貿易委員會（FTC）可能會對亞馬遜發動反托辣斯訴訟。（路透）

知情人士透露，電商巨擘亞馬遜（Amazon.com）的主管尚未向聯邦貿易委員會（FTC）做出讓步，以便就反壟斷指控達成和解，這為FTC本月稍晚發動訴訟鋪平道路。

華爾街日報報導，亞馬遜法律團隊高層在8月15日與FTC官員進行視訊會議，這場所謂的最後會議通常是訴訟戰之前的最後一步，是這家科技巨擘向FTC提供自己的理由、阻止一場可能訴訟的一個機會。官員們已經為這場訴訟準備了好幾個月。

在這類會議上，企業有先發機會提出會改變其商業做法，以避免訴訟。但知情人士說，亞馬遜的律師沒有提出具體讓步。

其中一名知情人士表示，FTC計畫在本月底對亞馬遜提起訴訟。近年來，FTC一直在調查亞馬遜的做法，包括是否在其平台上刻意有利於自家產品，而非競爭同業的產品，以及它如何對待亞馬遜網站上的外部賣家。

一些知情人士說，訴訟將針對亞馬遜的多項商業行為，例如亞馬遜物流服務Fulfillment 、第三方賣家在亞馬遜網站上的訂價。這場訴訟將建議亞馬遜進行「結構性補救措施」，這可能導致該公司分拆。

一些知情人士說，在上個月的會議上，亞馬遜的律師向包括FTC主席麗娜汗（Lina Khan）在內的官員重申下列主張：亞馬遜的調整可能會導致價格上漲、向客戶發貨的速度變慢。

FTC沒有向亞馬遜概述其認為可以接受的補救措施，但亞馬遜主管已促請FTC提供。由於FTC已對亞馬遜進行了長達數年的調查，尚不清楚做出讓步是否會阻止該機構提起訴訟。

對於麗娜汗來說，這場訴訟將是一個具有開創性的時刻，她因在2017年於耶魯大學法律雜誌發表的一篇文章指出亞馬遜權力過大而名聲大噪。

亞馬遜 耶魯大學 華爾街

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