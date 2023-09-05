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多年前自拍裸照 竟遭老師散布…新州女獲賠萬元

編譯盧炯燊／即時報導
新澤西州女子凱特琳·坎農多年前發給男友的自拍裸照，不知何故被她高中數學老師取得並發布到色情網站。該女子因此提告老師，24日陪審團裁定勝訴，獲賠償1萬元。坎農接受電視訪問，勇敢說出自己的故事，鼓勵其他類似遭遇的女性不要姑息。(New Jersey News12截頻)
新澤西州女子凱特琳·坎農多年前發給男友的自拍裸照，不知何故被她高中數學老師取得並發布到色情網站。該女子因此提告老師，24日陪審團裁定勝訴，獲賠償1萬元。坎農接受電視訪問，勇敢說出自己的故事，鼓勵其他類似遭遇的女性不要姑息。(New Jersey News12截頻)

新澤西州一名女子多年前發給男友的自拍裸照，不知何故被她的高中數學老師取得並發布到色情網站。該女子因此提告老師，24日陪審團裁定勝訴，獲賠償1萬元。

現年29歲的原告凱特琳·坎農(Kaitlyn Cannon)在訴訟裡指出，她在多年前自拍了一些裸照，並以短信形式發給了當時的男友，不料後來男友的手機被偷了。

2018年3月18日，一名匿名用戶在一個專門發布年輕女性裸照的網站裡，分三次上傳發布了坎農14張裸照及半裸照，並在標題中添加坎農的名字和姓氏首字母

照片裡有多張顯示了她裸露的胸部、下體、臀部，以及只穿著內衣等。

這些照片發布後不久，坎農便收到一位朋友發來短信指看到這些照片。坎農震驚之餘即聯繫律師，要求網站刪除照片並提供發布這些照片的IP位址；照片於發布後一個月終於被刪除。

律師還要求電訊服務供應商Optimum Cable查出該IP位址的用戶，沒想到竟然是被害人在沃爾鎮高中(Wall Township High School)就讀時的數學老師多伊爾(Christopher Doyle)。

坎農於2019年4月5日向海洋郡(Ocean County)法院提出民事訴訟要求多伊爾賠償。

訴訟指多伊爾違反新州禁止在未經當事人同意的情況下將個人裸照或性圖片發佈到聯路上的法律，訴訟還指多伊爾侵犯隱私及故意造成原告精神痛苦。

多伊爾在訴訟中說是在網上看到坎農的裸照，但記不得是否曾將它們轉貼到色情網站。他的代表律師以並未對坎農造成精神困擾為由拒絕賠償。

但陪審團審議不到一個小時，就裁定多伊爾對發布這些圖片負有責任，須賠償1萬元。

坎農目前是一名專業執照社工，主要幫助那些未經同意而遭發布色情影音作品因而受影響的人。

新澤西州 凱特 字母

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