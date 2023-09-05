勞工節樂極生悲 威斯康辛大學碼頭崩塌 數十名學生落水

威斯康辛大學麥迪遜分校旁的碼頭崩塌，碼頭上60至80人落水。(擷自Instagram@barstoolu)

威斯康辛大學麥迪遜分校(The University of Wisconsin-Madison)曼多塔湖(Lake Mendota)碼頭在4日約下午2時30分突然崩塌，碼頭上有60至80名在慶祝勞工 節活動的學生瞬間落水。

麥迪遜消防局表示，一名傷患被送往醫院，沒有生命危險，另有五人因輕傷在現場接受治療。

絕大多數人當時身著泳衣，在落水後自行游回岸上；有些人則緊緊攀在碼頭邊，被救援船救起。

校方表示，該游泳區沒有救生員。

「碼頭上站太多人了，擠得水泄不通。」一名剛好在現場的退休 護士黛博拉‧德魏克(Debra Drewek)說：「現場沒有任何警告標誌。突然之間所有人就掉下去了。」

「許多學生都在尖叫，因為他們的筆電、手機及錢包也都掉進了水裡。」她說。

CBS新聞報導，這裡是最受當地學生歡迎的景點之一，目前不清楚該碼頭是否有載重人數限制。

校方在一份聲明中表示，碼頭目前已關閉，校方將調查事故原因；由於夏季步入尾聲，該碼頭原就計畫於5日拆除。

影片來源：YouTube TODAY